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رسميا.. بايرن ميونخ يعلن أولى صفقات الموسم المقبل

12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبرم بايرن ميونخ أولى صفقاته لموسم 2024-2025، اليوم الأربعاء، بتعاقده مع إحدى مواهب الدوري الإسباني.
وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، ضم بريان زاراجوزا جناح غرناطة، بداية من الموسم المقبل.
وأوضح أنه توصل لاتفاق مع غرناطة بشأن التعاقد مع صاحب ال22 عاما حتى 30 يونيو/ حزيران 2029.
وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الصفقة كلفت بايرن 13 مليون يورو فقط، مع تضمنها لحوافز إضافية تصل إلى مليوني دولار.
وسيكمل الجناح الدولي الإسباني الموسم الحالي مع الفريق الأندلسي، على أن ينضم للنادي البافاري في صيف 2024.
وخاض زاراجوزا 51 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أخرى.

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