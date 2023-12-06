قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عورتا جنوب نابلس
التاريخ
12/6/2023 9:22:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين لم تعرف هويتهما بعد، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.
وفا
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