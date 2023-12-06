ندوة في اليرموك حول الطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت كلية العلوم التربوية بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ندوة تناولت "الطلاق: الأسباب والآثار" .



وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين، أهمية طرح الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بالقضايا الأسرية من منظور تربوي، تحقيقا لمبدأ التشبيك والتعاون بين كليات الجامعة، مشددا على أهمية زيادة الوعي لدى الطلبة وفهم الأدوار التي سيؤثرون بشكل مباشر فيها.



وبيّن ضرورة الوعي بمختلف المفاهيم ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والأسرية والأدوار المتعلقة بالرجل والمرأة، والتي يكون لها أثر لا يستهان به في الأسرة والمجتمع، لا سيما أن الأسرة هي النواة التي تقوم عليها المجتمعات، مؤكدا أهمية تطوير المناهج بحيث تعنى بتنشئة الطلبة منذ الصغر على معرفة الحقوق والواجبات، وأهمية الأسرة .



من جهته، أوضح القاضي أحمد ربابعة، مكانة الأسرة في المجتمع، والأسس التي يبنى عليها تكوين الأسرة والزواج بدءًا من اختيار الشريك المناسب، مشيرا إلى الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات عامة والمجتمع الأردني خاصة.



ولفت إلى بعض الظواهر المجتمعية التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، ومنها: سوء اختيار شريك الحياة، وتدخل أهل الزوجين في حياة الأبناء الذي يسفر بدوره عن تفاقم المشكلات بينهما، وبعض السلوكيات التي تؤدي إلى الطلاق كتعاطي الكحول والمخدرات، وانشغال أحد الزوجين أو كليهما عن أداء واجباته.



بدوره، أشار الدكتور عبدالله ربابعة إلى الآثار الناجمة عن الطلاق على الزوجين، والأبناء، وذوي الزوجين والمجتمع، مستعرضا إحصائيات سجلتها دائرة القضاء والإفتاء حول الطلاق الواقع وغير الواقع، وأسئلة الأزواج ذات الصلة بحالات الطلاق والتي زادت العام الماضي عن 24 الف فتوى .



فيما أوضح أستاذ الشريعة الدكتور يوسف الشريفين، المقصود بمفهوم الكفاءة بين الزوجين، مشيرا إلى الفهم الخاطئ من قبل الأفراد في مجتمعاتنا له.

وبين أن الطلاق ينقسم إلى أقسام متعددة من حيث: اللفظ، والمشروعية، والحكم، وعدد الطلقات، موضحا أثر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية في ارتفاع نسب الطلاق .



وطرح عددا من الحلول التي تسهم في تقليل ظاهرة الطلاق وتثقيف المقبلين على الزواج وبناء الوعي لديهم حول النهج الإسلامي في اختيار شريك الحياة، ووجود مكاتب الإصلاح الأسري ومعرفة الحقوق والواجبات ومراعاة المشاعر وبناء حياة قائمة على المودّة والسكن.