توقع اتفاقية استراتيجية لإطلاق حلول الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، اتفاقية استراتيجية مع Trend Micro، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، لدعم جهود شركة Beyon Cyber في تقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركةBeyon Cyber ، ومحمد مراد مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "تريند مايكرو"، في جناح شركة Beyon Cyber خلال القمة العربية الدولية للأمن السيبراني لعام 2023.

وسيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الشاملة، التي تتميز بكونها ذات أسعار مناسبة إلى جانب كونها صُممت لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة. وعليه، سيتم تقديم هذه الحلول من قبل شركة Beyon Cyber بالتعاون مع قسم القطاع التجاري في شركة بتلكو.

وقال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة

Beyon Cyber " نحن فيBeyon Cyber

ندرك بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها، وأن التحول الرقمي السريع في هذه الشركات التي تُعتبر مُحركًا للابتكار، يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين".

وأضاف: "أن ضمان حصول هذه الشركات على حلول أمن سيبراني واضحة وسلسة وفعّالة وبأسعار مناسبة يعد من أولوياتنا بل ومن مسؤوليتنا، ونحن فخورون بالإعلان عن حلولنا المُصممة بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر لهم حماية قوية بأقل تكلفة، وذلك لتمكينهم من التركيز على إدارة أعمالهم الأساسية دون اهمال النواحي الأمنية."

من جانبه، قال محمد مراد: "إن التعاون مع شركة Beyon cyber، أحد رواد القطاع السيبراني يعد أمرًا بالغ الأهمية، وذلك لتقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات السوق. ونحن في Trend Micro نؤمن بأن هذه الخدمة ستعزز من مكانة شركة Beyon Cyber باعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني لتلبية احتياجات قطاع مهم في المملكة".

ومن ناحيته، قال عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو: "يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركتنا الشقيقة Beyon Cyber ​​ لتحقيق التزامنا المشترك تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ودعمهم في التحول الرقمي وتلبية متطلبات الأمن السيبراني المتقدمة".

وأضاف: "إن إحدى الميزات الرئيسية الذي يتميز بها هذا الحل هو سهولة الاشتراك، حيث يمكن للزبائن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال تقديم طلب عبر بوابة بتلكو المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم".