توقع اتفاقية استراتيجية لإطلاق حلول الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، اتفاقية استراتيجية مع Trend Micro، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، لدعم جهود شركة Beyon Cyber في تقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركةBeyon Cyber ، ومحمد مراد مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "تريند مايكرو"، في جناح شركة Beyon Cyber خلال القمة العربية الدولية للأمن السيبراني لعام 2023.
وسيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الشاملة، التي تتميز بكونها ذات أسعار مناسبة إلى جانب كونها صُممت لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة. وعليه، سيتم تقديم هذه الحلول من قبل شركة Beyon Cyber بالتعاون مع قسم القطاع التجاري في شركة بتلكو.
وقال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة
Beyon Cyber " نحن فيBeyon Cyber
ندرك بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها، وأن التحول الرقمي السريع في هذه الشركات التي تُعتبر مُحركًا للابتكار، يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين".
وأضاف: "أن ضمان حصول هذه الشركات على حلول أمن سيبراني واضحة وسلسة وفعّالة وبأسعار مناسبة يعد من أولوياتنا بل ومن مسؤوليتنا، ونحن فخورون بالإعلان عن حلولنا المُصممة بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر لهم حماية قوية بأقل تكلفة، وذلك لتمكينهم من التركيز على إدارة أعمالهم الأساسية دون اهمال النواحي الأمنية."
من جانبه، قال محمد مراد: "إن التعاون مع شركة Beyon cyber، أحد رواد القطاع السيبراني يعد أمرًا بالغ الأهمية، وذلك لتقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات السوق. ونحن في Trend Micro نؤمن بأن هذه الخدمة ستعزز من مكانة شركة Beyon Cyber باعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني لتلبية احتياجات قطاع مهم في المملكة".
ومن ناحيته، قال عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو: "يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركتنا الشقيقة Beyon Cyber لتحقيق التزامنا المشترك تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ودعمهم في التحول الرقمي وتلبية متطلبات الأمن السيبراني المتقدمة".
وأضاف: "إن إحدى الميزات الرئيسية الذي يتميز بها هذا الحل هو سهولة الاشتراك، حيث يمكن للزبائن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال تقديم طلب عبر بوابة بتلكو المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم".
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