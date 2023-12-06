الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، في مقر المجلس، السفير د. يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية.
وأعربت الأنصاري خلال اللقاء عن تقديرها للجهود الحثيثة لوزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان ودعم سياسات التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وانعكاس ذلك على مستويات التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة.
ونوهت الأمين العام للمجلس بما تبذله لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية في تنفيذ مشاريع الوزارة في سياق خطة عملها للعامين 2023-2024، ومن بين ذلك متابعة تقدم المرأة الدبلوماسية من خلال السياسات الملائمة لزيادة تمثيلها للمملكة في الخارج.
من جانبه أشاد السفير بوجيري بالمساعي المتواصلة للمجلس الأعلى للمرأة في مجال تقدم المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم، حفظها الله، لمتابعة تنفيذ السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها ضمن المسارات التنموية، ودعم كافة قضايا المرأة والأسرة على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من جهود مملكة البحرين الداعمة لحقوق الإنسان.
وقدم خلال الاجتماع شرحا وافيا عن عدد من الموضوعات التي تعمل عليها لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية، من بينها مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤشرات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في الوزارة، وإصدار كتاب يتناول إنجازات المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي، وغيرها من البرامج بالتنسيق مع إدارتي نظم المعلومات والموارد البشرية بالوزارة.
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