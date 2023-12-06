الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، في مقر المجلس، السفير د. يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية.

وأعربت الأنصاري خلال اللقاء عن تقديرها للجهود الحثيثة لوزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان ودعم سياسات التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وانعكاس ذلك على مستويات التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة.

ونوهت الأمين العام للمجلس بما تبذله لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية في تنفيذ مشاريع الوزارة في سياق خطة عملها للعامين 2023-2024، ومن بين ذلك متابعة تقدم المرأة الدبلوماسية من خلال السياسات الملائمة لزيادة تمثيلها للمملكة في الخارج.

من جانبه أشاد السفير بوجيري بالمساعي المتواصلة للمجلس الأعلى للمرأة في مجال تقدم المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم، حفظها الله، لمتابعة تنفيذ السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها ضمن المسارات التنموية، ودعم كافة قضايا المرأة والأسرة على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من جهود مملكة البحرين الداعمة لحقوق الإنسان.

وقدم خلال الاجتماع شرحا وافيا عن عدد من الموضوعات التي تعمل عليها لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية، من بينها مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤشرات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في الوزارة، وإصدار كتاب يتناول إنجازات المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي، وغيرها من البرامج بالتنسيق مع إدارتي نظم المعلومات والموارد البشرية بالوزارة.