مجلس أمناء مركز دراسات يستعرض إنجازات الربع الأخير من عام 2023م

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" اجتماعه الرابع، برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور كُلٍ من السادة الأعضاء الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة (عبر تقنية الاتصال المرئي)، والدكتور خليفة بن علي الفاضل، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، ومها عبدالحميد مفيز، بالإضافة إلى الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي للمركز، وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م بمقر المركز في منطقة العوالي.

وفي مُستهل الاجتماع أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تشجيع البحث العلمي يستحوذ على موقعٍ متقدمٍ في أولويات الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، التي يواظب على إنفاذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون أساسًا لتحقيق نهضةٍ مستدامةٍ تضع مملكة البحرين في المكانة المستحقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار

إلى أن الطموح الذي تحمله المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه تعزيز الدور الريادي للبحرين في استثمار الموارد البشرية من خلال التأهيل والتمكين ومنحها الفرصة وتعزيز الثقة في طاقاتها أخذ يدفع "دراسات" لمزيدٍ من الاهتمام بتوسيع وتعزيز دور البحوث ذات الصلة بالسياسات العامة بشأن التأثيرات المُناخية والتكيف معها، وبناءِ جيلٍ من الباحثين الذين يُمكنهم توظيف أدوات البحث لتؤسس لأرضيةٍ لمواجهة التحديات المقبلة، ومن أهمها قضايا تغير المُناخ التي تُمثل أحد أهم أولويات مركز "دراسات".

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن ريادة مملكة البحرين من خلال مشاركة جلالة الملك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ "كوب 28"، الذي يُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تؤكد التزام المملكة بمواجهة التحدي العالمي المُلح المُتمثل في تغير المُناخ، وتُسلط مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر الضوء على تصميم المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، واستكشاف حلولٍ مبتكرةٍ للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية النظم البيئية، وبناء القدرة على التكيف مع المُناخ.

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الأمناء، الموضوعات والمشروعات المدرجة على جدول الأعمال، وما تم إنجازه خلال الربع الأخير من العام 2023م على النحو الآتي:



أولًا؛ أشاد أعضاء مجلس الأمناء بحرص المركز على تعزيز الهوية البحثية التي انبثقت عن التوجهات الوطنية لتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في مجال البحث العلمي بمفهومه الشامل لتوظيف مخرجات أعمال المركز لخدمة الغايات الوطنية والاستراتيجية للمملكة، بما يُلبي طموحاتها في تحقيق مكانةٍ مرموقةٍ على المستويين الإقليمي والدولي، علاوةً على تخصيص الموارد واستخدامها في برامج نوعيةٍ تُسهم في ترسيخ هوية المركز وتعزيز قدرته التنافسية.



ثانيًا؛ أكد مجلس الأمناء أن سلسلة "حوارات فكرية" تكرست كمنصةٍ للنقاش والتحليل حول مجموعةٍ متنوعةٍ من الموضوعات، حيث استمرت هذه السلسلة في الربع الأخير من عام 2023م في تقديم مجموعةٍ من الموضوعات القيمة مثل دور التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات، وأساليب مبتكرة لتعزيز النمو المستدام في الخليج العربي، بالإضافة إلى استعراضٍ للدروس المستفادة من تجارب مجموعة السبع في التعافي الاقتصادي جراء الأوبئة، وتنظيم حلقة نقاشٍ عن مآلات الأوضاع في المنطقة.



ثالثًا؛ نوه مجلس الأمناء بمساهمات مركز "دراسات" المتنوعة خلال الربع الأخير من العام في مجالي الطاقة والبيئة من خلال مشاركته في مختلف الفعاليات والتعاون مع مجموعةٍ من المؤسسات المعنية دوليًا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، فقد شارك المركز في عدة فعالياتٍ من بينها الدورة الخامسة عشرة لمنتدى "ميدايز" الدولي في طنجة بالمملكة المغربية حول تعدد التحديات العالمية في ظل عالمٍ متعدد الأقطاب الذي تناول قضايا متعلقة بالطاقة والبيئة، ومؤتمر "استدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج" بتنظيمٍ من جامعة جورج تاون الأمريكية فرع دولة قطر الشقيقة، والمشاركة في حوارٍ حول الشراكة بين الباحثين وصناع السياسات في معالجة قضايا تغير المُناخ عالميًا بتنظيمٍ من كلية لويس للإدارة الحكومية في العاصمة الإيطالية روما، فضلًا عن المشاركة بورقةٍ علميةٍ في معرض الطاقة الشمسية والطاقة المستقبلية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

رابعًا؛ أشاد مجلس الأمناء بإسهامات باحثي مركز "دراسات" المتنوعة ونشرهم لأكثر من مائة مقالٍ في شتى القضايا والمجالات عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة في المنطقة خلال العام 2023م.

خامسًا؛ استعرض المدير التنفيذي نتائج زيارة وفدٍ من المركز إلى جمهورية الصين الشعبية، التي شملت لقاءاتٍ بمسؤولين من عدة معاهد ومراكز فكرية.

سادسًا؛ استعرض المدير التنفيذي خطة المركز للعام 2024م، وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي التنمية المستدامة، والعلاقات الدولية، والأبحاث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ ومن خلال التركيز على هذه المحاور الثلاث يتطلع مركز "دراسات" إلى المساهمة في تشجيع البحث العلمي وتوسيع مجالاته، والحث على الابتكار.

سابعًا؛ أكد المدير التنفيذي للمركز أنه وفي 2023م فقد شهد مركز "دراسات" عامًا حافلًا بمبادراتٍ مختلفة، من بينها تنظيم منتدى "دراسات" السنوي السادس بعنوان "دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث" بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وإصدار وتدشين "تقرير حالة المدن العربية 2022م" بعنوان "التمويل المستدام للبنية التحتية والحضرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنظيمه لندوةٍ بعنوان "حوارٍ بين مراكز الفكر في الخليج العربي وشركائهم مع الناتو"، وتأسيسه للمرحلة الأولى من مختبر الذكاء الاصطناعي للطاقة المتجددة، إضافةً إلى توسيع

شراكاته الإقليمية والعالمية، وإصدار عددٍ من الكتب، وإطلاق مكتبة مركز "دراسات" الإلكترونية، وتنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة التي تناولت موضوعاتٍ رئيسةٍ ذات صلةٍ بمملكة البحرين والمنطقة لتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في مجال البحث العلمي بمفهومه الشامل لتوظيف مخرجات أعمال المركز لخدمة الغايات الوطنية والاستراتيجية لمملكة البحرين.

