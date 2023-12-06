مدير عام الدفاع المدني: مباشرة إجراءات قبول المسجلين في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، أن الإدارة، باشرت إجراءات قبول المسجلين في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني والمدرج على الموقع الرسمي للمنصة الوطنية للحماية المدنية
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، بدعم وزير الداخلية وحرصه على تطوير منظومة الدفاع المدني بما يحقق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة، منوهاً بمتابعة رئيس الأمن العام لخطط وإجراءات الدفاع المدني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل المجتمعي وبناء فرق تطوعية للعمل في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعافات الأولية، مشيرا إلى إخضاع المقبولين بعد اجتيازهم الفحوصات المطلوبة، لتدريب تأسيسي لمدة شهرين ومن ثم الالتحاق بمراكز الدفاع المدني ووفق آلية تضمن نوعين من المتطوعين، أولهما متطوع عام، وثانيهما متخصص في مجالات مختلفة تدعم آلية عمل الدفاع المدني.
وقال إن الإحصائيات تشير إلى زيارة 35 ألفا و310 أشخاص لموقع المنصة الوطنية للحماية المدنية، ما يعكس التفاعل المجتمعي منذ إطلاق المنصة، التي تعد نقلة نوعية رائدة في مجال الحماية المدنية وتضم بين أهدافها، تعميق الوعي الوقائي وإيجاد الفرق التطوعية المدربة والمنظمة لمساندة الدفاع المدني أثناء التعامل مع الحالات الطارئة.
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