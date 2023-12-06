مدير عام الدفاع المدني: مباشرة إجراءات قبول المسجلين في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، أن الإدارة، باشرت إجراءات قبول المسجلين في برنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني والمدرج على الموقع الرسمي للمنصة الوطنية للحماية المدنية

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، بدعم وزير الداخلية وحرصه على تطوير منظومة الدفاع المدني بما يحقق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة، منوهاً بمتابعة رئيس الأمن العام لخطط وإجراءات الدفاع المدني.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل المجتمعي وبناء فرق تطوعية للعمل في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعافات الأولية، مشيرا إلى إخضاع المقبولين بعد اجتيازهم الفحوصات المطلوبة، لتدريب تأسيسي لمدة شهرين ومن ثم الالتحاق بمراكز الدفاع المدني ووفق آلية تضمن نوعين من المتطوعين، أولهما متطوع عام، وثانيهما متخصص في مجالات مختلفة تدعم آلية عمل الدفاع المدني.

وقال إن الإحصائيات تشير إلى زيارة 35 ألفا و310 أشخاص لموقع المنصة الوطنية للحماية المدنية، ما يعكس التفاعل المجتمعي منذ إطلاق المنصة، التي تعد نقلة نوعية رائدة في مجال الحماية المدنية وتضم بين أهدافها، تعميق الوعي الوقائي وإيجاد الفرق التطوعية المدربة والمنظمة لمساندة الدفاع المدني أثناء التعامل مع الحالات الطارئة.