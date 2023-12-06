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جلالة الملك يشرف حفل زواج نجل سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة

12/6/2023 9:19:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب هذا اليوم حفل زواج سمو الشيخ محمد نجل سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وذلك في قصر الرفاع .

كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة وكبار المدعوين.

وهنأ جلالة الملك المعظم، سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة والى نجله سمو الشيخ محمد بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنياً جلالته لسمو الشيخ
محمد حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.

كما قدم المدعوون التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة السعيدة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان آل خليفة ونجله سمو الشيخ محمد بهذا الزواج المبارك متمنياً لسمو الشيخ محمد حياة زوجية سعيدة

وقد رفع سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على تشريف جلالته حفل زواج نجله سمو الشيخ محمد، وعلى تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويديم على جلالته نعمة الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد.

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