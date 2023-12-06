عاطلون: شح الوظائف في وزارة العمل!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شكا مواطنون مسجلون في وزارة العمل شح الوظائف في الوزارة أمام الباحثين عن عمل، حيث ذكر عاطلون لأخبار الخليج أن وزارة العمل طلبت منهم التسجيل في وظائف لمحلات في مجمع السيتي سنتر والسيف لم يتم افتتاحها حتى الآن.
وقال العاطلون أن أغلب الوظائف المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم، في ظل عدم وجود وظائف ومرتبات مناسبة للبحرينيين، متساءلين عن أسباب عدم توفر وظائف مناسبة من الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وطالب العاطلون الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود بهدف توفير وظائف ملائمة للبحرينيين وتتناسب مع امكانياتهم ومؤهلاتهم.
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