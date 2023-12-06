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عاطلون: شح الوظائف في وزارة العمل!

12/6/2023 8:24:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شكا مواطنون مسجلون في وزارة العمل شح الوظائف في الوزارة أمام الباحثين عن عمل، حيث ذكر عاطلون لأخبار الخليج أن وزارة العمل طلبت منهم التسجيل في وظائف لمحلات في مجمع السيتي سنتر والسيف لم يتم افتتاحها حتى الآن.
وقال العاطلون أن أغلب الوظائف المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم، في ظل عدم وجود وظائف ومرتبات مناسبة للبحرينيين، متساءلين عن أسباب عدم توفر وظائف مناسبة من الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وطالب العاطلون الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود بهدف توفير وظائف ملائمة للبحرينيين وتتناسب مع امكانياتهم ومؤهلاتهم.

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