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تربية النواب تبحث خطة عملها للمراحل المقبلة

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية دور اللجنة والمهام المنوطة بها، خصوصًا أنه يقع على عاتقها ملفات التعليم المدرسي والجامعي.
وجدد رفض اللجنة للتعليمات الجديدة المقترحة حول نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكدًا أنها ستعمل على تقليل أعداد المستفيدين من الصندوق في ظل ظروف صعبة يعاني منها الطلبة وذويهم.
واستعرض المومني، بحضور النواب: محمد عكور، عطا إبداح، آمال الشقران، خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.




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