تربية النواب تبحث خطة عملها للمراحل المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية دور اللجنة والمهام المنوطة بها، خصوصًا أنه يقع على عاتقها ملفات التعليم المدرسي والجامعي.
وجدد رفض اللجنة للتعليمات الجديدة المقترحة حول نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكدًا أنها ستعمل على تقليل أعداد المستفيدين من الصندوق في ظل ظروف صعبة يعاني منها الطلبة وذويهم.
واستعرض المومني، بحضور النواب: محمد عكور، عطا إبداح، آمال الشقران، خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
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