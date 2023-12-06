زاخاروفا ترد بسخرية على سؤال حول المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بروح الدعابة على سؤال أحد مراسلي رويترز حول الطرق التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض للحصول على أموال لمساعدة أوكرانيا.
ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، لم يوافق بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مايك جونسون في 25 أكتوبر، على أي مساعدات لأوكرانيا، ولم تتم الموافقة بعد على موعد النظر في مشروع قانون تمويل كييف. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب تخصيص 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.
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