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زاخاروفا ترد بسخرية على سؤال حول المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بروح الدعابة على سؤال أحد مراسلي رويترز حول الطرق التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض للحصول على أموال لمساعدة أوكرانيا.
ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، لم يوافق بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مايك جونسون في 25 أكتوبر، على أي مساعدات لأوكرانيا، ولم تتم الموافقة بعد على موعد النظر في مشروع قانون تمويل كييف. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب تخصيص 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.

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