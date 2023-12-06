الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله
التاريخ
12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق العسكري الإسرائيلي ان مسيرات عسكرية تابعة لسلاح الجو قصفت مقر قيادة وبنى تحتية تابعة لحزب الله.
واضاف ان قوات المدفعية والمدرعات تقصف منذ صباح اليوم مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية.
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