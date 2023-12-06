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الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري الإسرائيلي ان مسيرات عسكرية تابعة لسلاح الجو قصفت مقر قيادة وبنى تحتية تابعة لحزب الله.


واضاف ان قوات المدفعية والمدرعات تقصف منذ صباح اليوم مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية.

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