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الآثار النيابية تدعو لاعتماد نهج جديد للترويج للسياحة

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، مجدي اليعقوب، ضرورة اعتماد نهج جديد للترويج للسياحة، خصوصًا عبر تطبيقات الهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أهمية القطاع السياحي في رفد خزينة الدولة.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة "المطاعم"، إن موقع الأردن الجيوسياسي يُعتبر نقطة هامة لصالح تشجيع السياحة الداخلية، والاستثمار بك القطاعات المعنية.
كما أكد اليعقوب، بحضور رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، وعدد من في قطاع المطاعم، أهمية تشكيل تصور واضح للأسباب التي أدت للأزمة السياحية، وأبرزها الظروف الإقليمية المضطربة.
وأشار إلى أن تراجع أداء القطاع الاقتصادي العالمي، وارتفاع كلف السياحة، سببان من أسباب الأزمة السياحية، التي تعتمد على السوق الأجنبي في الترويج للسياحة الثقافية التاريخية والدينية.
من جهتهم، دعا النواب: محمود الفرجات، أسماء الرواحنة، أيمن مدانات، نواش قوقزة، سالم العمري، هايل عياش، إلى ضرورة تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على القطاع السياحي، حتى يستطيع الاستمرار بمواصلة عمله، وبالتالي تثبيت شراكته في تحقيق التنمية المستدامة.




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