إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع ونقله للمستشفى

إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع ونقله للمستشفى
التاريخ
12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة زينة إصابة أحد نجليها التوأم في ذراعه اليمنى، وذلك من خلال ستوري لها وهو في أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها بموقع انستغرام.
وعلقت زينة على الصورة قائلة: الحمد لله ألف حمد.
الاسبوع
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06122023000208011052ID1107546897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.