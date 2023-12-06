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إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع ونقله للمستشفى

12/6/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة زينة إصابة أحد نجليها التوأم في ذراعه اليمنى، وذلك من خلال ستوري لها وهو في أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها بموقع انستغرام.

وعلقت زينة على الصورة قائلة: الحمد لله ألف حمد.

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