بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بفرق طبية إضافية متخصصة، إضافةً إلى تسيير قافلة مساعدات عاجلة تضم مواد طبية وإغاثية.



وضمّت القافلة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والمواد الغذائية، إضافةً إلى الأسرّة والأجهزة الطبية، والمياه والوقود والتي تم نقلها بواسطة 23 شاحنة تابعة لمديرية التموين والنقل الملكي، لديمومة جاهزية عمل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة.



بدورهم، عبّر أهالي قطاع غزة عن شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لما تبذله من جهود لدعم القضية الفلسطينية وتقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين جراء الظروف الراهنة.



يشار إلى أن إرسال وتجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع والضفة الغربية، وتضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.