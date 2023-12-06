وزارة النقل تبحث علاقات التعاون مع البنك الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت وزارة النقل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، العلاقات التعاونية بينهما.



وأشادت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال لقائها مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك، جريتي بييري، اليوم الأربعاء، بالتعاون القائم بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لدعم أنماط النقل كافة، من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية.



بدورها، ثمنت جرينتش جهود الوزارة ضمن مجالات الشراكة القائمة بين الطرفين، لا سيما الجهود المبذولة في دراسات مشروع النقل الحضري لمحافظتي إربد والزرقاء.