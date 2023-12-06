هيئة إدارية جديدة لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بعد فوزها بالتزكية، المهندس محمد عباس رئيسا للجمعية، ومحمود النابلسية نائبا له، للفترة 2023 و 2025.



وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، تم اختيار المهندس محمد الجمل أمينا للسر، والمهندس يوسف القسوس أمينا للصندوق، ومحمد البرغوثي والمهندس راشد أبو عودة، ومعتز شاهين أعضاء بمجلس الإدارة.



يشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث، ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية، وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.