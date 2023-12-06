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برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

12/6/2023 8:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف نادي برشلونة من ضم حارس بديل للألماني مارك أندريه تير شتيجن.
وأعلن برشلونة، مساء الثلاثاء، خضوع تير شتيجن لعملية جراحية هذا الأسبوع، وبالتالي سيغيب عن الفريق الكتالوني لعدة أشهر.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لا ينوي التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب تير شتيجن.
وأكدت "مسؤولو برشلونة والجهاز الفني بقيادة تشافي، يضعون كامل ثقتهم في الحارس إيناكي بينيا".
وكان بينيا قد قاد برشلونة مؤخرا لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بورتو، بجانب الانتصار على أتلتيكو مدريد، واستكمال سباق المنافسة على لقب الليجا.
وأضافت الصحيفة، أن بينيا جاهز نفسيا للمرحلة المقبلة، بعدما أثبت جدارته بأن يكون حامي عرين برشلونة.

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