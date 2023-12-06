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مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

12/6/2023 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يورط كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان مدربه لويس إنريكي في أزمتين على المستوى الفني والمالي.
وسلطت صحيفة ليكيب في تقرير لها الضوء على اعتماد إنريكي مؤخرا على مبابي في مركز رأس الحربة.
وأضافت أن كيليان أبدى انزعاجه في الموسم الماضي من توظيفه في هذا المركز لعدم وصوله الكرة كثيرا من زميليه ميسي ونيمار.
وأشارت إلى أن الوضع اختلف كثيرا هذا الموسم، حيث أن وجود مبابي في مركز المهاجم الصريح يقربه كثيرا من عثمان ديمبلي.
وأوضحت أن الانسجام الفني بين مبابي وديمبلي يتحسن أسبوعا بعد آخر.
وقالت ليكيب أيضا "لكن توظيف مبابي في مركز رأس الحربة له ثمن، ويطرح تساؤلين، أولهما من يشغل مركز الجناح الأيسر؟".
وذكرت أن برادلي باركولا لم يثبت بعد أنه على قدر المسؤولية، بينما لا يفضل راندال كولو مواني التواجد في الجناح الأيسر.
أما التساؤل الثاني الشائك، فيتعلق بالناحية المالية والصفقات التي أبرمها النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وتساءلت الصحيفة في ختام تقريرها "إذا كان إنريكي سيوظف مبابي كرأس حربة فلماذا أنفق 170 مليون يورو لضم مواني وجونسالو راموس؟".

ملاعب

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