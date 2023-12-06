حملة في معان لدعم نساء غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية نساء التغيير الخيرية، اليوم الأربعاء في معان، حملة تضامنية لدعم النساء في قطاع غزة لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي، وتعزيز صمودهن من خلال الوسائل المتاحة.



وقالت رئيسة الجمعية سحر النعيمات، إن الحملة تأتي في سياق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مبينة أن هذه المناسبة مهمة لتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل أعمال وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وتهجير؛ ضاعفت بشكل كبير من معاناة نساء غزة، ما يتطلب حشد الدعم لتعزيز صمودهن وتوجيه الرسائل إلى جميع القوى المؤثرة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.



وأشارت إلى الجهد المضاعف الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين من أبناء غزة، مؤكدة أن موقف جلالته متقدم على جميع المواقف لإيمانه الثابت بمركزية القضية الفلسطينية.



بدورها، قالت النائب عائشة الحسنات، إن النساء والأطفال أكثر من استهدفتهم آلة حرب الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن نساء غزة قدمن نموذجا فريدا في التضحية والصمود والثبات، فهن المرابطات الصابرات اللاتي احتسبن أبناءهن شهداء عند الله دفاعا عن الأرض والكرامة.



وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني لانا كريشان، أهمية جهود جلالة الملك في سبيل إنهاء العدوان على غزة، وحماية المدنيين، ورفض جميع أعمال القتل والتهجير.



وأوضحت أن انسجام الموقف الرسمي والشعبي الأردني لدعم صمود الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية هو امتداد للثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت الدكتورة بجامعة الحسين عايدة أبو تايه، أهمية إقامة تحالفات قانونية نسوية موجهة للمنظمات الدولية الحقوقية لعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية.



وبدورها، أوضحت الدكتورة صلفا أبو تايه أن العنف القائم بحق نساء غزة بسبب ظروف العدوان؛ عنف مضاعف ومركب؛ وهو يشمل الجانب الاقتصادي والصحي والإنجابي والغذائي والنفسي والجسدي.



وقالت إن المرأة في غزة تعلمنا دروس التضحية والصبر والفداء من أجل الوطن والحقوق الشرعية، كما أنها قدمت لنا نموذجا متقدما للمرأة العربية التي تواجه تحديات الموت والتهجير والعدوان بكل صبر وثبات وإيمان.



وأجمعت الناشطات في الحركة النسائية بمعان، أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة والجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن؛ خصوصا في ظل التحديات والتداعيات المحتملة لنتائج هذه الحرب.