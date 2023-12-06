Wednesday, 06 December 2023 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

12/6/2023 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على قرار خضوعه للعملية الجراحية، في ظل معاناته من آلام الظهر.
وتعرض شتيجن لإصابة في الظهر خلال تواجده في معسكر منتخب ألمانيا، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب منذ ذلك الوقت.
وأعلن برشلونة، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي، خضوع تير شتيجن لعملية جراحية، للتخلص من الإصابة.
وكتب تير شتيجن، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد محادثات مكثفة مع الفريق الطبي للنادي والعديد من الخبراء الداعمين، قررنا الخضوع لعملية جراحية".
وأضاف: "من الواضح أن فترة الغياب تزعجني، إنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل الظروف للنادي والمنتخب الوطني".
ومن المتوقع أن يغيب تير شتيجن لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06122023000208011052ID1107546888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث