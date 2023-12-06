أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على قرار خضوعه للعملية الجراحية، في ظل معاناته من آلام الظهر.
وتعرض شتيجن لإصابة في الظهر خلال تواجده في معسكر منتخب ألمانيا، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب منذ ذلك الوقت.
وأعلن برشلونة، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي، خضوع تير شتيجن لعملية جراحية، للتخلص من الإصابة.
وكتب تير شتيجن، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد محادثات مكثفة مع الفريق الطبي للنادي والعديد من الخبراء الداعمين، قررنا الخضوع لعملية جراحية".
وأضاف: "من الواضح أن فترة الغياب تزعجني، إنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل الظروف للنادي والمنتخب الوطني".
ومن المتوقع أن يغيب تير شتيجن لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر.
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