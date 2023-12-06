الكرملين يكشف تفاصيل المحادثات المرتقبة بين بوتين ورئيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي سيناقشان غدا الخميس بموسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "ستجري في 7 ديسمبر الجاري في موسكو محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيصل إلى روسيا بزيارة عمل. ومن المخطط إجراء بحث تفصيلي لجدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الواعدة في المجال التجاري والاقتصادي، بما في ذلك النقل والطاقة".

وأضاف البيان أن رئيسي البلدين سيتبادلان أيضا مواقفهما من الملفات الدولية والإقليمية الرئيسية.