وزير المواصلات والاتصالات يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمكتبه اليوم، سامر مرعي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الدور البارز لشركة أرامكس كشركة رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أعرب سامر مرعي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقديره للاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مثمناً ما تقدمه المملكة من مبادرات تسهم في تطور هذا القطاع الهام.
MENAFN06122023000055011008ID1107546863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.