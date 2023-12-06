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وزير المواصلات والاتصالات يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس

12/6/2023 8:06:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمكتبه اليوم، سامر مرعي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الدور البارز لشركة أرامكس كشركة رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.


من جانبه، أعرب سامر مرعي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقديره للاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مثمناً ما تقدمه المملكة من مبادرات تسهم في تطور هذا القطاع الهام.

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