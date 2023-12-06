سمو محافظ الجنوبية يشيد بمستوى المناسبات الوطنية والدولية الكبرى التي تقام على أرض المحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب والوجهاء والأعيان من الأهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة.
وقد أشاد سمو المحافظ، بالتوجيهات السامية لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مختلف المناسبات الدولية طوال العام على أرض المحافظة الجنوبية، حيث استضاف مركز البحرين العالمي للمعارض جملة من المناسبات العالمية والوطنية خلال عام 2023م، كمعرض الجواهر العربية وغيرها من المعارض الدولية، ومعرض "مراعي"، منوهاً سموه بأن الاستضافة المتميزة لهذه المعارض شهدت تنظيماً على أعلى المستويات وحضوراً جماهيرياً لافتاً، مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية تفخر باستضافة هذه الفعاليات الدولية، مما يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في احتضان المناسبات الكبرى وإقامة المعارض الدولية، الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز في نفوس أهالي المحافظة.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة تضع نهج التواصل مع الأهالي على رأس اولويات عملها من خلال استقبال آرائهم واحتياجاتهم الواردة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق المزيد من التطلعات الرامية والتي تعزز من مبدأ الشراكة المجتمعية في تبني سلسلة من المبادرات والبرامج الهادفة مع مختلف الجهات الأمنية، كما اطلع سمو المحافظ الحضور على الخطط والبرامج للفعاليات التي تشهدها المحافظة خلال فترة الاعياد الوطنية، والتي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوس الأهالي.
كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المحافظة.
وفي ختام المجلس، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي والقنوات الإلكترونية المختلفة والوقوف على احتياجاتهم.
MENAFN06122023000055011008ID1107546862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.