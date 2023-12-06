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سمو محافظ الجنوبية يشيد بمستوى المناسبات الوطنية والدولية الكبرى التي تقام على أرض المحافظة

12/6/2023 8:06:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب والوجهاء والأعيان من الأهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة.

وقد أشاد سمو المحافظ، بالتوجيهات السامية لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مختلف المناسبات الدولية طوال العام على أرض المحافظة الجنوبية، حيث استضاف مركز البحرين العالمي للمعارض جملة من المناسبات العالمية والوطنية خلال عام 2023م، كمعرض الجواهر العربية وغيرها من المعارض الدولية، ومعرض "مراعي"، منوهاً سموه بأن الاستضافة المتميزة لهذه المعارض شهدت تنظيماً على أعلى المستويات وحضوراً جماهيرياً لافتاً، مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية تفخر باستضافة هذه الفعاليات الدولية، مما يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في احتضان المناسبات الكبرى وإقامة المعارض الدولية، الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز في نفوس أهالي المحافظة.


وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة تضع نهج التواصل مع الأهالي على رأس اولويات عملها من خلال استقبال آرائهم واحتياجاتهم الواردة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق المزيد من التطلعات الرامية والتي تعزز من مبدأ الشراكة المجتمعية في تبني سلسلة من المبادرات والبرامج الهادفة مع مختلف الجهات الأمنية، كما اطلع سمو المحافظ الحضور على الخطط والبرامج للفعاليات التي تشهدها المحافظة خلال فترة الاعياد الوطنية، والتي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوس الأهالي.

كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المحافظة.

وفي ختام المجلس، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي والقنوات الإلكترونية المختلفة والوقوف على احتياجاتهم.

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