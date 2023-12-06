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وزير الخارجية ورئيسة وزراء حكومة جيرسي يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات المالية والرقمية والثقافية

12/6/2023 8:06:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، مع كريستينا مور رئيسة وزراء حكومة جيرسي، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين.


وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الصديقين، وسبل فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.


وقام وزير الخارجية ورئيسة وزراء حكومة جيرسي بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي حول التعاون في المجالات المالية والرقمية والثقافية.


حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

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