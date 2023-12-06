وزير الخارجية ورئيسة وزراء حكومة جيرسي يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات المالية والرقمية والثقافية

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، مع كريستينا مور رئيسة وزراء حكومة جيرسي، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الصديقين، وسبل فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقام وزير الخارجية ورئيسة وزراء حكومة جيرسي بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي حول التعاون في المجالات المالية والرقمية والثقافية.
حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
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