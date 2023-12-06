بديلاً لأونانا.. مانشستر يونايتد يجهز لصفقة حارس جديد

أكدت وسائل إعلام إنجليزية، أن مانشستر يونايتد بدأ يجهز لضم بديل لحارسه الكاميروني أندريه أونانا.

ويقدم أونانا مستويات ضعيفة مع مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان.

وتسبب أخطاء أونانا القاتلة في أهداف كثيرة سكنت شباك مانشستر يونايتد، كان آخرها ضد جالطة سراي، والتعادل 3-3، بعد أن كان الفريق متقدمًا 3-1، وهي النتيجة التي قرب اليونايتد من توديع دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستهدف ضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، في الصيف المقبل.

ورصد مانشستر يونايتد، 60 مليون جنيه إسترليني، لإقناع ميلان بالتخلي عن ماينان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميلان لا ينوي التفريط في ماينان، ويستعد لتجديد عقده.

ويمتد عقد ماينان في سان سيرو، حتى صيف 2026، لكنه يطلب زيادة كبيرة في راتبه.

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