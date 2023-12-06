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الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تدهوراً مع توسيع إسرائيل نطاق هجومها

12/6/2023 8:00:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الموسع في جنوب غزة إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية في القطاع، حيث يمنع القتال توزيع الغذاء والماء والدواء خارج جزء صغير من جنوب غزة، وبسبب أوامر الإخلاء العسكرية الجديدة يحتشد السكان في منطقة أصغر من أي وقت مضى في الجنوب.

وقالت الأمم المتحدة إن 1.87 مليون شخص - أكثر من 80 بالمائة من سكان غزة - طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. وتقول الأمم المتحدة إن جميع خدمات الاتصالات توقفت بسبب انقطاع الخطوط الرئيسية.

يوم أمس الثلاثاء، دخل الجيش الإسرائيلي خان يونس، ثاني أكبر مدن غزة، في سعيه للقضاء على حماس في القطاع. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقتل حوالي 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع تجاوز 16200، بالإضافة إلى أكثر من 42 ألف جريح. ولا تفرق الوزارة بين القتلى المدنيين والمقاتلين، لكنها قالت إن 70 بالمائة منهم هم من النساء والأطفال.


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