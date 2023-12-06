»إيزي ليس «تستحوذ على حصة 60% من شركة »فولي جارجد»

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة 05 ديسمبر 2023: أعلنت «إيزي ليس» (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: EASY LEASE)، الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل، والتابعة للشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من ابوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: (IHC)، نجاحها في الاستحواذ على حصة 60% من «فولي جارجد»، الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتوريد وتركيب الشواحن الكهربائية المتطورة. ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة رائدة تجسد التزام «إيزي ليس» بقيادة التحول إلى التنقل المستدام، وبما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي وفاعل في تطوير منظومة التنقل المستدام في القطاع.
تقوم «فولي جارجد»، شركة الابتكار الرائدة في مجال تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية، ومقرها دولة الإمارات، بدور بارز في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل مكانة الشركة كمورد مُعتمد للعديد من العلامات الجارية للسيارات الكهربائية العالمية، فقد حفل سجلها بالكثير من الإنجازات، بما في ذلك تركيب أكثر من 5000 جهاز شحن وخدمة متطور لأكثر من 45 عميلاً من الشركات، بما فيها علامات مرموقة مثل "داماك" و"دبي القابضة" و"منتجع بولغري دبي"، و"طيران الإمارات" و"تاكسي العربية".
وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي، إيزي ليس: "نسعى من خلال الاستحواذ على «فولي جارجد» إلى توطيد مكانة إيزي ليس في مجال التكنولوجيا، ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تصدر مشهد التحول لقطاع التنقل المستدام وتشكل هذه الخطوة تجسيداً لرؤيتنا في بناء مستقبل مستدام، وتعكس التزامنا الراسخ بقيادة التحول وإطلاق حلول فريدة في مجال التنقل الصديق للبيئة، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي على القطاع وكوكبنا بشكل عام، ويدعم خطط توسعنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ويُتوج جهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا في مجال البحث والتطوير."
تُسهم سلسلة الخدمات الشاملة التي تقدمها «فولي جارجد»، بما في ذلك تركيب الشواحن الكهربائية المنزلية وحلول الشحن للشركات والدعم والصيانة المستمرة، بدور كبير في نجاح أعمال الشركة وتميزها، نجاحٌ يدعمه تعاون الشركة مع أكثر من 6 علامات تجارية شهيرة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.
تعمل إيزي ليس وفق رؤية استراتيجية قائمة على استكشاف طرق حديثة ومبتكرة لنقل البضائع على نحو يحافظ على البيئة ويعزز الاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة الانبعاثات الكربونية خلال عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، ما يدعم الجهود العالمية في مكافحة الكربون. ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستحواذ، الذي تجدد من خلاله إيزي ليس التزامها بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز البنية التحتية ودمج الحلول الآلية ووضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية في قطاع التنقل المستدام.
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