تجارب جديدة في عيد الميلاد لا يمكن أن تختبروها إلا في بريطانيا هذا العام

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة: 06 ديسمبر 2023:
تعالوا إلى بريطانيا لتستمتعوا بالاحتفالات مع تجارب غير مسبوقة تُفتتح في عام 2023، حيث ستتم إضافة تصاميم وابتكارات جديدة إلى بعض مناطق الجذب الأكثر استثنائية في موسم العطلات، وسيكون بمقدور الزوار الاستمتاع بالمسارات الجديدة المضاءة، ومأكولات الأعياد الطازجة، ولن تفارقهم الدهشة مع العروض والمشاهد الفريدة التي تعرض للمرة الأولى في بريطانيا في عام 2023. استمتعوا بزيارة المدن والساحل والريف في عيد الميلاد، واحظوا بذكريات مع أحبائكم وأصدقاؤكم، وابدؤوا تجربة جديدة، فقد اخترنا لكم بعضاً من أفضل مناطق الجذب الجديدة.
الجديد في عام 2023
ويشماس في ويمبلي، لندن
14 نوفمبر - 7 يناير
خلال موسم الأعياد، يمكن للزوار الاستمتاع بعجائب الــ "ويشماس" في أثناء استكشافهم لعوالم آسرة، ومواجهة شخصيات احتفالية غير عادية، في تجربة مذهلة غامرة بالمتعة والخيال، يقدمها صانعو أفلام "العودة إلى المستقبل" و"حرب النجوم" و"الطاحونة الحمراء" و"سينما سرية"، وتقود المشاركين فيها عبر الحكايات إلى مشاهد تحلّق فيها الأمنيات.
مسرحية"بيتر بان يمعن في الخطأ"، على مسرح ليريك، لندن
23 نوفمبر – 14 يناير
يقدم مبدعو مسرحية "بيتر بان يمعن في الخطأ"، التي حازت على العديد من الجوائز، وحققت إيرادات عالية، عرضاً مثيراً جديداً عن "بيتر بان" الذي سيحط الرحال في مسرح ليريك في منطقة "ويست إند" في لندن خلال موسم العطلات، ويبشر هذا العرض بجوّ استثنائي من الإثارة في عيد الميلاد هذا العام، حيث تتكشف من خلال الكوميديا الخيالية حكاية كلاسيكية أمام أعين الجمهور، وقد حظيت هذه العلامة التجارية الفريدة من الكوميديا المضحكة بجاذبية واسعة الانتشار على نطاق عالمي.
عيد الميلاد -التتويج، برج لندن
29 نوفمبر – 4 يناير
سيتم تزيين برج لندن بصور احتفالية، مع الإشارة إلى التتويج، بينما يستكشف الزوار هذا الموقع الشهير والإطلالات من فوق "تاور بريدج" ، فضلاً عن القصص الكثيرة التي دارت داخل القلعة المسوّرة، كما سيتجول الزوار في الطريق مع حراس البرج الذين يُشاهَدون على طول الطريق لمعرفة أيّ واحد الوحوش الملكية كان يتولى رعاية التاج والعباءة الملكية والجرم السماوي والصولجان كما يُتداول في تاريخ البرج، أما نهاية الزيارة فستتوج بحفلة عيد الميلاد، ومحاكاة طريقة التتويج عند سفح البرج الأبيض العظيم، كما سيكون بمقدور الزوار التقاط صورة جماعية عند العرش.
مملكة الشتاء في إكسل ""ExCel، لندن
ديسمبر - يناير
ستكون "مملكة الشتاء" عبارة عن نشاط ضخم وجديد لعيد الميلاد في مركز المؤتمرات والمعارض الشهير "إكسل لندن"، وستتضمن سيركاً، وحلبة للتزلج على الجليد، وجولات في أرض المعارض، وستضيف قريتان للطعام والشراب، يضم كلّ منهما منزلاً ريفياً من طابقين مستوحى من جبال الألب وبائعي الأطعمة في الشوارع، المزيد من البهجة الاحتفالية، وسيتم الإعلان عن المواعيد والمزيد من التفاصيل عن هذه التجربة الجديدة تماماً على موقع "إكسل" الإلكتروني في وقت لاحق من هذا العام.
العرض الاحتفالي "عيد الميلاد الحقيقي-Christmas Actually في رويال فيستيفال هول، لندن
7 - 11 ديسمبر
سينطلق العرض الاحتفالي "عيد الميلاد الحقيقي" في "ساوث بانك سينتر" في لندن، ولثمانية عروض فقط، وهو عرض متنوع برعاية الكاتب والمخرج ريتشارد كورتيس صاحب أفلام (الحب الحقيقي Love Actually ، وأربع زيجات وجنازةFour Weddings and a Funeral ، ونوتينغ هيل Notting Hill ، ومذكرات بريدجيت جونز Bridget Jones’ Diary، وهذه الاحتفالية الممتعة للحواس ستكون عرض عيد الميلاد المثالي، حيث ستضم نخبة من نجوم الموسيقا والأداء، وسيذهب ريع هذا العرض لصالح مؤسسة "كوميك ريليف" التي تدعم المشاريع الخيرية في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي.
عالم عيد الميلاد في دريم لاند، مارغيت، كينت
15 -22 ديسمبر 2023
يأتي عيد الميلاد إلى مدينة الملاهي "دريم لاند مارغيت" بحلّة جديدة تماماً في الموقع الساحلي الشهير الذي سيشكل أرض عجائب شتوية ساحرة ومتلألئة، مع مجموعة متنوعة من أكشاك الطعام والمشروبات الاحتفالية وألعاب الملاهي التقليدية، وألعاب الركوب المختارة، وستستضيف حلبة التزلج الراقص "رولر ديسكو" الشهيرة في دريم لاند ألعاب القتال الساحرة بكرات الثلج " سنو بال فايت "Snowball Fight زون، كما سيحضر إلى مدينة مارغيت التصميم الألماني التقليدي"جيرمان بيركيلير" German Bierkeller في موقع مثالي، وفي أمسيات مختارة ذات طابع خاص من الترفيه الاحتفالي.
سوق عيد الميلاد في ليدز
نوفمبر - ديسمبر
تم تحويل ساحة الألفية" ميلينيوم سكوير" في ليدز إلى سوق ألماني لعيد الميلاد في المدينة، مع إضافة المزيد من البيوت الخشبية المزخرفة التي تعرض المجوهرات المصنوعة يدوياً والزينات الاحتفالية والطعام الألماني الأصيل، بالإضافة إلى لعبة دوّامة عيد الميلاد، ومطعم على الطراز البافاري يقدم مجموعة مختارة من الأطعمة التقليدية اللذيذة والمشروبات والترفيه المسائي، وتتمتع المدينة كذلك بمجموعة من أماكن التسوق والعروض والتجارب المتاحة طوال فصل الشتاء. والجديد في عام 2023 سيكون مسار عيد الميلاد عبر المدينة لاستكشاف المباهج الاحتفالية والفعاليات الممتعة على طول الطريق، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.
الجديد في عام 2023... تجارب عيد الميلاد التفاعلية
منزل شاتسورث في عيد الميلاد، مقاطعة ديربيشاير
4 نوفمبر - 7 يناير
في عيد الميلاد هذا العام سيكون هناك فكرة جديدة للمسار في هذا العقار الشهير يتم الإعلان عنها في سبتمبر 2023. وقد كان منزل شاتسورث يبهج زواره كل عام بتجارب وفعاليات جديدة ومبتكرة تعد من أكثر تجارب عيد الميلاد البريطانية المميزة التي لا ينبغي تفويتها، لذلك سيكون في استطاعتكم اكتشاف سحر عيد الميلاد في منزل شاتسورث الفخم، في جولة مدهشة حول الحدائق المضاءة عند مغيب الشمس، والاستمتاع بأجواء سوق عيد الميلاد المليء بالهدايا والحلويات والأطعمة والمشروبات الاحتفالية الدافئة.
مملكة عيد الميلاد في قلعة بامبورغ، نورثمبرلاند
11 نوفمبر - 7 يناير
تم مؤخراً إعادة تصميم قلعة بامبورغ على نحو يستوحي الأساطير والقصص الخيالية المرتبطة بهذه القلعة، لذلك ستأخذكم تجربة عيد الميلاد في قلعة بامبورغ في رحلة عبر قاعات المناسبات الفاخرة والزاخرة بالقصص والفولكلور، لاستكشاف عالم غني بالسحر والجمال تطير فيه مخلوقات خيالية عبر الغابات المتجمدة وتطلق ضحكات مجلجلة، بينما تغوص حوريات البحر والكائنات الأسطورية متحولة الشكل عبر البحيرات المرصّعة بالصدف، كما أن هناك خياراً إضافياً للقاء الصغار ببابا نويل.
عيد الميلاد في كيو، لندن
15 نوفمبر - 7 يناير
ستُضاء بالأنوار طرق حدائق كيو الشهيرة التي تصطف على جانبيها الأشجار والبيوت الزجاجية، لإنشاء مسار ضوئي مذهل، وسيكون هناك في عام 2023 مرافق جديدة مصممة خصيصاً لهذه المناسبة تشمل: الــــ " ليلي"، وهي سلسلة مضاءة من رسوم تجريدية للزهور ترتفع 3 أمتار فوق المسار، وكذلك الـــ "سبارك باليه" وهي 24 فانوساً من فوانيس راقصات الباليه متلألئة بالضوء، فضلاً عن الشموع، حيث يمكن مشاهدة 100 شمعة معلقة حرة الحركة أو ثابتة ذات أشكال هندسية بديعة، بحيث سيعدّ هذا المسار من أطول الأنفاق الضوئية التي ظهرت على الإطلاق في كيو، ويمكنكم الحجز مبكراً للحصول على مكان، لكون عدد التذاكر محدوداً ومواعيد البيع محددة.
أبرشية دنهام ماسي، تشيشاير
17 نوفمبر - 31 ديسمبر
هذا العام، سيشتمل المسار الاحتفالي المضاء بعد حلول الظلام على إبداعات جديدة مذهلة، بما في ذلك الهراوات الضوئية متغيرة الألوان التي يمكن رؤيتها لمسافة بعيدة، على سبيل المثال "نوفا"، وهي قطعة فضية ضخمة يكتنفها الضباب كما لو أنها سقطت من السماء، ذات أقواس على شكل نجمة، وتظهر على طول المسار، وسيتم تزيين المنزل المذهل والحدائق ومتنزه الغزلان بالأضواء البراقة، كذلك يمكن للزائر رؤية باعة الطعام في الشوارع وهم يقدمون المشروبات الشتوية الدافئة المنكّهة بالشوكولا الساخنة، بالإضافة إلى كشك لبيع حلوى المارشميلو حسب الطلب، بحيث سيكون بمقدور الزوار تحميص حلوياتهم على نار متاحة أمامهم.
قصة الجميلة النائمة في قصر بلينهايم، أوكسفورد شاير
17 نوفمبر - 1 يناير
سيكون المسار الاستثنائي بعد حلول الظلام حدثاً جديداً وبارزاً في عام 2023، إذ ستتم إعادة تصوّر حكاية الجميلة النائمة داخل القصر، وسيكون عيد الميلاد في قصر بلينهايم هو الحدث الذي تُصاغ فيه ذكريات جديدة، حيث تمنح الأضواء المتلألئة والأصوات الاحتفالية أجواءً مفعمة بالكثير من المتعة التي سيكون في استطاعتكم معها استكشاف غرف القصر التي يمكن رؤيتها، بفضل قصة الجميلة النائمة، من منظور مختلف تُقدم فيه القصة الخيالية الكلاسيكية لجمهور جديد، أما في الفناء الكبير خارج القصر فستتوافر مجموعة من الهدايا من سوق عيد الميلاد.
أضواء عيد الميلاد في قلعة ليدز، كينت
24 نوفمبر - 31 ديسمبر
تعود التجربة المبهجة لقلعة ليدز في كينت بمسار جديد أكثر تطوراً في عام 2023، بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث الأول العام الماضي، فقد أعلنت شركة الترفيه الموسيقي العالمية "سوني ميوزيك" عن تجهيزات وطرق جديدة لمدّ هذه المناسبة الاحتفالية بمشاهد سحرية، مصممة لتخلد ذكرى المناسبة في عقول وقلوب الحضور، وتتضمن العروض الجديدة ثريات متلألئة معلقة في الأشجار، وحديقة ليزر عامرة بأشعة الضوء، وممراً بين مرايا القلوب المتلألئة، وعيد النور المزين بخيوط متوهجة متعددة الألوان، أما بائعو الأطعمة فسيقدمون في الشوارع أطعمة ومشروبات الشتاء الدافئة والشوكولاتة الساخنة والمارشميلو المحمص.
قلعة النور، إدنبرة، إسكتلندا
24 نوفمبر - 3 يناير
يجري تحويل المسار الليلي المدهش في قلعة إدنبرة في موسم الأعياد هذا إلى عروض جديدة ستهتز لها جدران القلعة، حيث ستكون هناك تجهيزات تفاعلية وساحرة ترشد الزوار عبر بحر من الأضواء المتلألئة في أرض القلعة، ومن المقرر أن تقام الاحتفالات في الهواء الطلق في القلعة الشهيرة الواقعة في قلب المدينة في الجزء العلوي من شارع رويال مايل.
عيد الميلاد في متنزه بوت بارك، ويلز
24 نوفمبر - 1 يناير
هذه التجربة الحائزة على جوائز عدة هي أضخم مسار ضوئي احتفالي شهدته ويلز، وفي عام 2023 من المنتظر أن يتألق أكثر من أي وقت مضى مع مجموعة من التجهيزات الجديدة، بما في ذلك رحلة التنويم بالليزر، وعرض الجرم السماوي الملحمي ذي الألوان القزحية، فضلاً عن إضاءة الحديقة والأشجار بمجموعة مذهلة من أشعة الليزر وأضواء النيون، والتجهيزات الاحتفالية المضاءة بالمشاعل، وعلى طول الطريق سيكون هناك أكشاك للطعام والشراب والحلويات الاحتفالية اللذيذة.
المسار الضوئي في الحديقة النباتية الوطنية في ويلز، قرية لانارثني
29 نوفمبر - 24 ديسمبر
تمّت إعادة تصوّر الحدث هذا العام، من خلال مجموعة رائعة من العناصر التفاعلية الجديدة والممتعة، وتجهيزات الإضاءة على طول الطريق الجديد حول الحديقة النباتية، ومن المقرر أيضاً تنظيم جولة طويلة بطول ميل، مع عناصر الإضاءة المذهلة وأنغام موسيقى الميلاد المحيطة بالمكان لعيش تجربة خالدة لا يمكن نسيانها.
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