"أمازون ويب سيرفيسز" تطلق "Amazon Q" المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمخصص للاستخدام التجاري

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- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2023: كشفت "أمازون ويب سيرفيسز" خلال الحدث الأخير للشركة والذي عقد في لاس فيغاس الأسبوع الماضي، عن واحداً من أحدث حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي Amazon Q، وهو مساعد شخصي إبداعي معزز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكن تخصيصه ليناسب متطلبات العميل.
يستطيع حل Amazon Q توفير المعلومات والمشورة للموظفين لتبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات والمساعدة في تحفيز الإبداع والابتكار في العمل. وتم تصميمه لتلبية المتطلبات المختلفة لدى عملاء الشركات، ويمكنه تخصيص تفاعلاته لكل مستخدم على حدة بناءً على الهويات والأدوار والتصريحات الحالية للشركة.
والجدير بالذكر أن Amazon Q لايستخدم مطلقاً محتوى عملاء الشركات لتدريب نماذجه الأساسية. وبدلاً من ذلك، فإنه يوفر للعملاء والمستخدمين مساعدة مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعمل داخلياً باستخدام تطبيقات أمازون ويب سيرفيسز لذكاء الأعمال ومراكز الاتصال وإدارة سلسلة التوريد لمساعدة الشركات في مختلف القطاعات على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان.
وفي هذا السياق صرح الدكتور سوامي سيفاسوبرامانيان، نائب الرئيس للبيانات والذكاء الاصطناعي: "لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تحفيز تحول تكنولوجي سيعيد تشكيل الطريقة التي يقوم الناس بكل شيء من البحث عن المعلومات واستكشاف الأفكار الجديدة إلى الكتابة وبناء التطبيقات. تساعد "أمازون ويب سيرفيسز" العملاء على استغلال الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحلول على جميع الطبقات الثلاث للتكنولوجيا، بما في ذلك البنية التحتية المخصصة والأدوات والتطبيقات. يبني "Amazon Q" على تاريخ "أمازون ويب سيرفيسز" في جعل التقنيات المعقدة والمكلفة متاحة للعملاء من جميع الأحجام والقدرات التقنية، مع نهج متقدم في البيانات وأمان وخصوصية من الدرجة الأولى من البداية".
اعتمد "Amazon Q" على تاريخ AWS في جعل التقنيات المعقدة والمكلفة متاحة للعملاء من جميع الأحجام والقدرات التقنية، مع نهج يركز على البيانات وأمان وخصوصية من الدرجة المؤسسية مدمجة من البداية.
وقد استحوذت تطبيقات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على خيال الجمهور وساعدت الناس على فهم الإمكانيات الممكنة، لكن لا تزال هناك حواجز تمنع الناس من استخدام هذه الحلول في العمل. على وجه التحديد، لا تعرف هذه التطبيقات أعمال المنظمة وبياناتها وعملاءها وعملياتها أو موظفيها والعمل الذي يقومون به ومن يتفاعلون معه والمعلومات التي يستخدمونها وما يمكنهم الوصول إليه.
تم تدريب "Amazon Q" على 17 عامًا من المعرفة والخبرة في AWS، ويحول طريقة قيام المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات ببناء ونشر وتشغيل التطبيقات والأعمال على AWS. يمكن للعملاء الوصول إلى "Amazon Q" من خلال واجهة تفاعلية من وحدة تحكم إدارة AWS وصفحات التوثيق وبيئتهم التطويرية المتكاملة (IDE) وعبر Slack أو تطبيقات الدردشة الأخرى.
"Amazon Q" هو خبير في أنماط إطار عمل AWS الجيد التصميم، وأفضل الممارسات، والتوثيق، وتنفيذ الحلول، مما يسهل على العملاء استكشاف الخدمات والقدرات الجديدة، والبدء بشكل أسرع وتعلم التقنيات غير المألوفة وتصميم الحلول واكتشاف الأخطاء وإصلاحها وترقية التطبيقات والمزيد.
"Amazon Q" هو خبير في أعمال العملاء
تجلس المؤسسات على كميات هائلة من المعلومات المنتشرة عبر مستندات وأنظمة وتطبيقات متعددة. من المالية والموارد البشرية إلى التسويق والمبيعات، يقضي الموظفون في كل مؤسسة ساعات كل أسبوع في البحث عن مصادر داخلية للمعلومات، تجميع التحليلات، كتابة التقارير، بناء العروض التقديمية، أو تكييف المحتوى لعملاء أو جماهير مختلفة. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة في حل هذه التحديات، ولكن الحلول العامة المتوفرة اليوم ليست متصلة بالموارد الداخلية ولا تفهم هويات الشركة وأدوارها وصلاحياتها لتحديد الموارد التي يجب أن يكون للموظف وصول إليها لعمله.
فوق كل شيء، يوفر "Amazon Q" الإجابات والرؤى الدقيقة والموثوقة بالمواد المصدرية والمعرفة التي يوفرها العميل، ويمكن للعملاء استخدام عناصر التحكم الإدارية الإضافية لحجب المواضيع بالكامل وتصفية كل من الأسئلة والإجابات النهائية باستخدام الكلمات الرئيسية. يمكن للمسؤولين أيضًا تحديد استجابات معينة لموظفين أو مصادر بيانات محددة.
ويوفر "Amazon Q" مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر "Amazon QuickSight"، و"Amazon Connect"، و"سلسلة توريد AWS"
. في حين أن العديد من الاستخدامات والصناعات ستستفيد من القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الحلول المتاحة اليوم غالبًا ما تكون عامة ولا تمتلك السياق المحدد اللازم لتنفيذ المهام المحددة حسب المجال.
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