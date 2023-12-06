تاليسكا يقيم حفله الغنائي الأول في السعودية

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- Khaberni) خبرني - سيمارس لاعب النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، هوايته المفضلة خارج ملاعب كرة القدم حيث أعلن اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال تاليسكا المرتبط بعقد مع النصر حتى 2026 على منصة إكس إن الحفل سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكتب بالعربية على حسابه: "يلا ساوندستورم انتظركم يوم 15 (كانون الأول) في البيغ بيست، حياكم الله".
ويعشق تاليسكا غناء الراب وكان يمارسه في البرازيل وله اسم فني هو "سبارك" وسبق أن أصدر ألبوماً غنائياً في 2022.
وكان النصر مدد في (نيسان) الماضي عقد تاليسكا حتى صيف 2026.
وانضم تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وترك بصمته سريعاً مع النادي وأصبح من أفضل لاعبيه.
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