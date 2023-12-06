تاليسكا يقيم حفله الغنائي الأول في السعودية

MENAFN - Khaberni) خبرني - سيمارس لاعب النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، هوايته المفضلة خارج ملاعب كرة القدم حيث أعلن اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تاليسكا المرتبط بعقد مع النصر حتى 2026 على منصة إكس إن الحفل سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وكتب بالعربية على حسابه: "يلا ساوندستورم انتظركم يوم 15 (كانون الأول) في البيغ بيست، حياكم الله".

ويعشق تاليسكا غناء الراب وكان يمارسه في البرازيل وله اسم فني هو "سبارك" وسبق أن أصدر ألبوماً غنائياً في 2022.

وكان النصر مدد في (نيسان) الماضي عقد تاليسكا حتى صيف 2026.

وانضم تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وترك بصمته سريعاً مع النادي وأصبح من أفضل لاعبيه.