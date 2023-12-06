التهتموني : الأردن مركز محوري للنقل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، تنفيذ توصيات متعلقة بتطوير قطاع النقل.

جاء ذلك خلال اجتماعها بدار المجلس اليوم الأربعاء، مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.

وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة تنفيذ ورقة سياسات حول قطاع النقل العام والتغير المناخي في الأردن.

وأشار إلى أن الورقة أصدرها ائتلاف مكون من 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، مبينًا أن الائتلاف يبذل جهودًا كبيرة في بحث مختلف القضايا الوطنية، والتشبيك مع الأذرع التنفيذية.

وأكد العين الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ توصيات تطوير واقع النقل العام، بهدف تحقيق معدلات نمو مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا إلى أن تكون المشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات لأثرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية العمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل، وتوفير وسائل نقل ذكية.

بدورها، تحدثت الوزيرة التهتموني عن دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير النقل، مبينة أن من شأن التوصيات جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، بإعتبارها تهدف إلى تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، والترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.

وأشارت إلى أن التوصيات ترمي أيضًا إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بقطاع النقل.

من جهته، تحدث وريكات عن أبرز المخرجات المتوقعة لخطة تطوير قطاع النقل، والمتمثلة باستحداث نظام نقل ذكي ونقل جماعي شمولي، إلى جانب سبل اعتماد الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تأهيل سائقي الشاحنات الخطرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على انشاء "مركز انطلاق موحد" في محافظة الزرقاء، بالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية، لافتا إلى أن إطلاق المركز سيكون العام المُقبل.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى أهمية النهوض بقطاع النقل العام، وإيجاد بيئة استثمارية للنقل وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام.