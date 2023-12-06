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تاليسكا يشارك في موسم الرياض بحفل غنائي

12/6/2023 7:33:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي، لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

ونشر تاليسكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو، وهو يوقع على عقد حفله الغنائي، وقال اللاعب البرازيلي: "انتظركم يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، في البيج بيست، حياكم الله".

يشار إلى أن تاليسكا، البالغ من العمر 29 عاما، اعتاد على إقامة بعض الحفلات الموسيقية في بلاده البرازيل.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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