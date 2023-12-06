كبسولة ايبارزا المستقبلية تعرض لاول مرة في مهرجان تل مرعب



بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد تستعد مدينة ليوا لاحتضان مهرجان تل المرعب واللذي يعتبر الحدث الرياضي والاجتماعي الابرز في المنطقة في الفترة بين 8 إلى 31 ديمبر 2023



وفي هذا الاطار أعلنت ايبارزا وبالشراكة مع مدينة خليفة الصناعية كيزاد عن عرض نموذج حي لاخر تصاميمها

لكبسولة مسبقة الصنع

فريدة

الشكل ومستوحاة من أفلام الفضاء والخيال العلمي.

تأتي مشاركة ايبرزا

في هذا الحدث تجسيدا لاستراتيجيتها اللتي تهدف الى التفاعل مع الجمهور وترسيخا لحضورها كشركة محلية رائدة في مجال التصميم والديكور







بتصميها المستقبلي او الفضائي كما وصفه البعض

وبتلك الخطوط المنحنية على هيكلها الخارجي الانسيابي الشكل تاتي كبسولة ايبارزا

كخطوة ثورية في مجال البيوت مسبقة الصنع لتخرج عن النممط المألوف الى شكل عصري أنيق يضفي لمسة من الجمال على كل ما يحيط به. كما أن شكلها الفريد والقدرة على تقسميها داخليا حسب متطلبات العميل

يجعلها محط اهتمام مجموعة من القطاعات أهمهما قطاعات القندقة والضيافة والشركات والافراد فيمكن استخدام الكبسولة

كشاليه أو مطعم أو

مقهى او مجلس او نادي رياضي خارجي .



في هذا الاطار علق معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلا :

نسعى دوما لنكون السباقين في مجال التصميم والابداع . فبالاضافة الى الشكل الفضائي المميز لكبسوبلتنا فقد حرصنا في عملنا على هذه الكبسولة على مراعاة كافة النواحي التقنية الاخرى. حيث قمنا ببنائها بهيكل من الفولاذ الصلب ذو تكسية خارجية من الالومنيوم المصبوغ حراريا والمبطن بطبقات من الفوم العازل للحرارة والمضاد للحريق مع عزل كامل للسقف والجدران للرطوبة والماء. كذلك قمنا باستخدام زجاج مزدوج ذو معامل عزل حراري منخفض لتامين أقصى درجات العزل وتقليل الكسب الحراري للكبسولة.



وأضاف قائلا : إن نموذج العرض في مهرجان تل مرعب سيكون لوحدة بسماحة 38 متر مربع و يحتوي على غرفتين ودورة مياه وبلكونة خارجية

مكيفة و مجهزة بالكامل بمجموعة من الاثاث الذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه كما أن الوحدة مزودة بستائر كهربائية وسقف بانورامي من الزجاج لمراقبة النجوم ليلا

ونظام دخول ذكي باستخدام البصمة او الرقم السري.

لكن المميز في وحداتنا هي قابلية تفصيلها داخليا حسب متطلبات العميل .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز