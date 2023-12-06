8 حقائق قد لا تعرفها عن دبي .. تعرّف عليها من منظور تراثي وتاريخي وحضاري مختلف

قد تشتهر دبي بالمعالم العمرانية الشاهقة والمنتجعات الفخمة والجزر الاصطناعية، لكنها تتغنّى أيضًا بتاريخ عريق وثقافة محلية أصيلة. تنقّل بين الصفحات لاستكشاف بعض أهم التقاليد المحلية والمعالم المخفية في الإمارة .

1. صيد اللؤلؤ

كان صيد اللؤلؤ (المعروف أيضًا بالطواشة) أحد أبرز مصادر الدخل في دبي لآلاف السنوات، وتطلّبت هذه الصناعة مجهودًا بدنيًا كبيرًا واعتمدت على الخبرة الواسعة للسكان المحليين في رصد مواقع تواجد اللؤلؤ واستخراجه من أعماق البحار كل سنة. يمكنك الاطّلاع على مزيد من المعلومات هنا أو زيارة متحف الشندغة.

2. احتضان المواهب المبدعة الناشئة

تحتضن دبي فنانين صاعدين من مختلف أنحاء العالم اتّخذوا من هذه المدينة مقرًا لمشاركة إبداعاتهم وإطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم. ونذكر من بينهم Angel Syrup لأزياء الشارع، وفرقة NOON الموسيقية، والمصوّرة الفوتوغرافية هند مزينة، وتامر علي المعروف بفعالياته الاجتماعية والثقافية.

3. الأحياء التاريخية

تقع بين ناطحات السحاب الشاهقة والتحف العمرانية العصرية في دبي بعض أبرز الأحياء التاريخية الأصيلة مثل حي الفهيدي وحي الشندغة. تعرّف على مدينة دبي القديمة ودور العمارة القديمة في تسهيل حياة السكان حينها.

4 . الحرف والعادات التقليدية

لطالما حرص أهل دبي على صون التراث الوطني وتوارث عاداته وتقاليده جيلاً بعد جيل، بدءًا من الحرف اليدوية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة مثل الخوص ووصولاً إلى الرقصات الشعبية مثل اليولة.

5. مركز للإبداع

أصبحت دبي مركزًا للإبداع والتطوّر، بما تضمّه من مؤسسات مثل السركال أفنيو وسينما عقيل. وتحتضن العديد من المبادرات الأخرى التي تنمّي روح الإبداع والشغف الفني، مثل مهرجان سكة للفنون وأسبوع دبي للتصميم.

6. ذكريات الزمن الجميل

تعرّف على نمط الحياة التقليدية للسكان المحليين من صيادي الأسماك إلى الحرفيين الفنيين. هذه قصة صانع قوارب (أو ما يُعرف محليًا بالجلاف) كان يعمل طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة لتأدية الصلاة.

7. المطبخ الإماراتي

هل تعلم أنّ "الدلّة" هي رمز عملة الدرهم الإماراتي النقدية؟ هل سبق أن جرّبت الفطيرة الإماراتية؟ أو ربّما حلويات ألذ من الدونات؟ تابع القراءة هنا لمعرفة المزيد عن المطبخ المحلي.

8 . فن العمارة

هل تعلم أنّ التصميم المعماري المتميّز لمبنى "بن غاطي بيرلز" مستوحًى من تاريخ الغوص على اللؤلؤ في دبي؟ تعرّف على مزيد من المعلومات عن التحف العمرانية الحديثة في المدينة أو استمتع بجولة في حي الشندغة للاطّلاع عن كثب على كيفية تشييد المباني بالقرب من بعضها البعض قديمًا للحرص على أن تكون الممرات مظلّلة وفيها تهوية كافية.





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