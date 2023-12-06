رقم مميز لرونالدو بالدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في البطولة المحلية هذا الموسم (2023-2024).
ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 22 مساهمة.
وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش محترف الهلال، في المركز الثاني بواقع 16 مساهمة، فيما احتل الكاميروني كيفين نكودو محترف ضمك المركز الثالث (15)، وحل رابعا مراد باتنا لاعب الفتح (14).
يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري السعودي، برصيد 15 هدفا، ويليه ميتروفيتش (13)، ثم كيفين نكودو (11).
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر بعد مررو 15 جولة من المسابقة.
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