عائلات رهائن إسرائيليين تطالب باستئناف المفاوضات للإفراج عن أولادها

طالبت عائلات رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة أمس الثلاثاء بمساعدة دولية من أجل الإفراج عنهم بعد مرور حوالي 60 يوماً على احتجازهم، بعد لقاء اتسم بالتشنج بينها وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقالت إيريس هايم، والدة يوتام هايم، الموسيقي البالغ 28 عاماً الذي احتجزته حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر على الدولة العبريّة، "ما كان يفترض أن يكون يوم عطلة أسبوعية جميلا جداً، (السبت 7 أكتوبر)، تحوّل الى جحيم رهيب بالنسبة لنا".

وأضافت الوالدة خلال حلقة نقاش عبر الإنترنت نظمها منتدى العائلات جمعت أقارب للرهائن، أن نجلها كان "هادئاً للغاية"، بحسب ما ظهر في الرسائل النصيّة والصوتيّة التي أرسلها لها قبل أن تقتاده حماس الى قطاع غزة. وكان يوتام هايم سيقدّم عرضا موسيقيا على الدرامز في مهرجان نوفا الموسيقي الذي هاجمته حماس في صحراء النقب وقتلت فيه قرابة 270 شخصا واقتادت آخرين رهائن.

وبدأ الموسيقي الإسرائيلي يشعر بالخوف، وفق والدته، بعد أن أدرك حجم الهجوم وبعد أن اشتعلت النيران في منزله في كيبوتس كفار عزة في جنوب إسرائيل أثناء توّغل حماس.

وقالت إيريس هايم "لمدة نصف ساعة، كان يطلب النجدة"، مكرّرا "رجاءً، أرسلوا أحداً، لا يمكنني التنفّس. لا يوجد هواء".

سافرت هايم إلى الخارج بهدف حشد دعم من أجل الإفراج عن الرهائن. وقالت الثلاثاء "نحن بحاجة لمساعدة دولية".

والتقت عائلات الرهائن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرب من تل أبيب. ولم يخل اللقاء من توتر.

مسكّنات

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي بعد اللقاء "أشارك العائلات القلق وأتفهّم انعدام اليقين. نحن نعمل بجهدٍ لإعادة أحبائهم".

وأدى أسبوع من الهدنة بين 24 نوفمبر والأول من ديسمبر إلى الإفراج عن 105 رهائن بينهم 80 إسرائيلياً، مقابل 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل، في إطار اتفاق بين إسرائيل وحماس توسطت فيه قطر. وكان أفرج عن خمسة رهائن قبل الهدنة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 138 شخصاً لا يزالون محتجزين لدى حماس.

واستبعدت حركة حماس أي عملية إفراج جديدة قبل وقف دائم لإطلاق النار في القطاع المحاصر.

وقالت مسؤولة ملف الرهائن في وزارة الصحة الإسرائيلية هاجر مزراحي أمام مشرعين الثلاثاء إن حركة حماس قامت بتخدير رهائن كي يبدوا "هادئين وسعداء" لدى الإفراج عنهم في غزة.

ولم تحدّد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى فحوص دم أو شهادات أشخاص، ولم تذكر عدد الرهائن الذين كانت تتحدث عنهم.

وحتى اليوم، يبقى الرهائن الإسرائيليون المفرج عنهم بعيدين عن الإعلام. ولم تخرج إلا معلومات قليلة عن ظروف احتجازهم.

ستون يوما

وقالت إيديت أوهيل، والدة الشاب العشريني ألون أوهيل الذي احتجز رهينة خلال الحفل الموسيقي، "ستون يوماً، هذا كثير جداً".

ورغم اعتقادها أن الحكومة الإسرائيلية والجيش "يبذلون أقصى الجهد لإعادة ابني إلى المنزل"، إلا أنها تطالب باستئناف المفاوضات من أجل تحرير جميع الرهائن.

وشارك عدد كبير من الأشخاص في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن إيدان شتيفي (28 عاماً) الذي خطف خلال المهرجان الموسيقي أثناء امتطائه حصاناً من موديعين عيليت إلى القدس.

وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف عنيف على قطاع غزة لمدة سبعة اسابيع، استؤنف بعد انتهاء الهدنة. ودخل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة برا منذ 27 أكتوبر، ونفّذ عمليات عسكرية واسعة في شمال القطاع حيث لا يزال يشتبك مع عناصر حماس، ووسّع نطاق عملياته البرية لتشمل الجنوب أيضا منذ الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في حكومة حماس مساء الثلاثاء إن 16248 شخصاً قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وتظاهر مساء الثلاثاء عشرات الأشخاص قرب مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق نار دائم واستئناف المفاوضات من أجل الإفراج عن جميع الرهائن.

ووجه الجيش الإسرائيلي الأربعاء "دعوة عاجلة" طالب فيها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس".





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز