«حديقة الميز» .. لوحة فنية تنثر الاستدامة في «COP28»

تزخر المنطقة الخضراء في“COP28” بمدينة إكسبو دبي بالعديد من المبادرات المبتكرة التي ترتكز على تعزيز الوعي بأهمية تبني ممارسات مجتمعية مستدامة من بينها“حديقة الميز” التي تعكس التفاني المشترك من أجل حماية البيئة.

تمثل الحديقة لوحة فنية آسرة، استمدت اسمها من زهرة "الميز" العربية المنتشرة في جبال رأس الخيمة، وتمنح زوارها منصة مميزة للاستمتاع بمشاهدة تحفة فنية فريدة تحمل رسائل سامية بأهمية تعزيز الممارسات المستدامة.

وعمل طلبة أكاديمية رأس الخيمة على المشاركة في هذا المشروع، من خلال جمع أكثر من 500 قنينة بلاستيكية، وتحويلها إلى زهور آسرة تنبض بالحياة، تعكس كل زهرة جهدا جماعيا وأيضا التفاني المشترك من أجل حماية البيئة.

وتجسد“حديقة الميز” الاندماج المتناغم بين الفن والوعي البيئي ما يعكس أهمية الالتزام المشترك بالعمل المناخي، وتشبه الحديقة بستان الزهور الطبيعية، وتتكون من مجموعة من الزهور الرقيقة التي تم صنعها من النفايات البلاستيكية.

ويأتي هذا العمل الفني "حديقة الميز" ضمن مبادرة "متحدون من أجل المناخ" التي أطلقتها منصة زي آرتس للفنون، الحاضنة العالمية لمواهب الفنون البصرية، وتتضمن عددا من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعمل فريق مبادرة "متحدون من أجل المناخ" المؤلف من عدد من الفنانين المحليين والعالميين من أجل خدمة المجتمع في تأسيس بيئة إبداعية مستدامة من خلال إنشاء مجسمات فنية باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير يتم عرضها خلال فترة انعقاد "COP28".



