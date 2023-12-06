دبي تتوقع استقبال 150 سفينة بحرية في 2023-2024



انطلق موسم الرحلات البحرية 2023-2024، حيث تستقبل دبي خلال هذا الموسم، مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية في ميناء راشد ودبي هاربر، وسط توقعات أن تستضيف دبي خلاله نحو 150 سفينة بحرية، تأكيداً لمكانتها كمقصد سياحي عالمي.

وتواكب جمارك دبي هذا النمو المتزايد من الرحلات البحرية، بحزمة من الخدمات الجمركية الرائدة التي تهدف إلى إسعاد المسافرين، وإثراء تجربتهم السياحية عبر تسريع الإجراءات الجمركية لترسيخ دبي وجهة رائدة للرحلات والسياحة البحرية، حيث حازت الدائرة على تصنيف خمس نجوم، ضمن أفضل الممارسات العالمية بشأن تفتيش الحقائب، عبر استخدام منظومة تفتيش الحقائب للبواخر السياحية.



وتعاملت جمارك دبي خلال الموسم السياحي الفائت 2022-2023، مع 1.8 مليون حقيبة لنحو أكثر من مليون مسافر، حيث تم تبادل الدروع مع 6 أطقم بواخر عملاقة في ميناء راشد، و4 أطقم في دبي هاربور.

ومع بدء الموسم الجاري، شاركت جمارك دبي في استقبال الباخرة السياحية «ريزيلاينت لايدي»، من فيرجين فوياج «Virgin Voyages»، وذلك للمرة الأولى من قبل إدارة عمليات المسافرين، وتم تبادل الدروع التذكارية مع قبطان الباخرة السياحية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعمل جمارك دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات الجمركية الذكية والمتطورة المقدمة للتجار والمسافرين، بما يدعم القطاع التجاري والسياحي، وترسيخ موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً استعداد الدائرة التام للتعامل مع ذروة المسافرين في موسم الشتاء، حيث يتضاعف أعداد السياح المتدفقين على دبي للاستمتاع بأجوائها الساحرة وفعالياتها وأنشطتها المتنوعة في فصل الشتاء».

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ونطور باستمرار مراكز خدمة المتعاملين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات في مراكز الخدمة، وقد قمنا بتطوير مركز خدمة المتعاملين في ميناء راشد، وفقاً لمتطلبات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما نتابع عن كثب، جهود تعزيز كفاءة الموظفين بالتأهيل والتدريب المستمر، وبأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، والتي تشمل تحسين كفاءة عمليات التفتيش، وتسريع حركة المسافرين، وتحقيق سعادتهم.

من جانبه، أشار فلاح السماك مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 في إدارة عمليات المسافرين، إلى الجهود المبذولة من جمارك دبي لدعم القطاع السياحي، حيث تقوم الدائرة، وبصفة دورية، بابتكار خدمات تسهم بشكل مباشر في أتمتة الإجراءات الجمركية، وتسريع تدفق المسافرين، وإثراء تجربتهم من زيارة دبي، عاصمة السياحة العالمية، سواء كانت هذه الإجراءات في مباني مطار دبي الدولي، أو مراكز الوجهات البحرية التي تمتاز بها دبي، حيث تعد دبي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، كما تتميز بخدماتها السياحية وفعالياتها طول العام، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل عن كثب على زيادة التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في قطاع السياحة البحرية، لتعزيز النمو الذي يشهده هذا القطاع، ونحرص على تقوية التعاون والتنسيق مع شركات الرحلات البحرية، لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.





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