«جمارك الشارقة» تحبط عملية تهريب لـ 10 كيلو غرامات من المواد المخدرة

أحبط مفتشو مركز جمارك ميناء خالد التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، محاولة تهريب مواد مخدرة، من خلال العثور على جسم مشبوه عبارة عن حقيبة وذلك أثناء عملية التفتيش باستخدام جهاز الكشف الإشعاعي لفحص الحاويات.

وأوضحت الهيئة أن المفتشين تمكنوا بعد التدقيق بالحقيبة عبر الفحص اليدوي من كشف المواد المخدرة التي كانت عبارة عن 10 لفافات تحتوي كل واحدة منها على مادة غامقة اللون تميل إلى اللون العشبي وبوزن إجمالي يصل إلى 10.046 كيلو غرامات، مشيرة على أن الضبطية أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تثمين



وثمنت الهيئة كفاءة وقدرة ضباط وعناصر التفتيش التابعين للمركز، وتمتعهم بالحس الأمني العالي والتصدي بحزم للمهربين ولكل من تسول له نفسه محاولة إدخال مواد ممنوعة عبر المنافذ الجمركية لإمارة الشارقة، مؤكدة حرصها والتزامها الكامل في تسخير كل إمكاناتها لتعزيز الجهود في ضبط محاولات التهريب مهما كان نوعها، وخصوصاً المواد المخدرة، التزاماً بالنهج الوطني في حماية أمن وأمان المجتمع وضمان سلامته وبما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسيته وازدهاره.

رد موجع

وقال سالم عبد الله ماجد الزمر مدير مركز جمارك ميناء خالد،: "إن إحباط مفتشي المركز لمحاولة تهريب مواد مخدرة يعد رداً موجعاً للمهربين ولكل من يفكر بالعبث بالأمن الوطني، كما يعكس التزامنا الكامل بحماية المجتمع ومنع وصول المواد الممنوعة إلى أفراده، ونشكر جهود وقدرات فريق المركز على هذا الإنجاز البارز الذي لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام الذي توليه هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بقطاع الجمارك وتوفير الأجهزة المتطورة للكشف الجمركي ومواكبتها لأحدث التقنيات في هذا المجال إلى جانب دورها المهم في دعم قدرات المفتشين".

والجدير ذكره أن مفتشي الجمارك في منفذ جمارك ميناء خالد، يتعاملون مع مجالات واسعة من أنماط الشحن البحري، يشمل الحاويات وبضائع الشحن العام وبرادات المواد الغذائية والزراعية والحيوانات الحية وبضائع الصب الجاف والصب السائب والمركبات والمعدات الثقيلة بالإضافة إلى المسافرين بحراً عبر المنفذ.





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