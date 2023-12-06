العين في دوري أبطال آسيا.. صدارة قارية وأرقام قياسية

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين أن لاعبي فريقه أظهروا جدّية في مباراتهم الأخيرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام أهال التركماني، وأنهم استحقوا الفوز والتأهل إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة.

وفاز العين 2-1، على أهال التركماني، في ختام مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من البطولة القارية برصيد 15 نقطة، حققها من الفوز في 5 مباريات، ليتأهل متصدرا لمجموعته، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء السعودي ثاني المجموعة، محطما رقمه القياسي السابق في مجموع النقاط بمرحلة المجموعات (13 نقطة) وذلك في نسخة 2005.

وقال المدرب :" كان لاعبو العين يشعرون بالمسؤولية في الدفاع عن اسم الفريق الذي يمثل الدولة آسيوياً ويعرفون جيداً ما المطلوب منهم في مواجهة اليوم ولذلك تمكنوا من تحقيق هدفهم والعودة بالفوز".

وبفوزه على أهال وصل العين إلى الانتصار رقم 50 بتاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا، منذ انطلاق نسختها الجديدة في 2003، والتي توج بها حينها.

وساهمت صدارة العين للمجموعة الأولى في تواجده بالتصنيف الأول للبطولة، ليترقب قرعة دور الـ16 مع أندية المستوى الأول، النصر، والهلال والاتحاد السعوديين.

وبعد وداع فريق الشارقة للبطولة، من مرحلة المجموعات أصبح العين النادي الإماراتي الوحيد الذي تأهل منفردا من مرحلة المجموعات، للمرة الرابعة منذ بداية النظام الجديد للبطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة 2003، والثانية في 2005، والثالثة في 2006، ثم النسخة الحالية.

ومن بين فرق الغرب المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، أصبح العين، الأقوى هجوما بتسجيله 17 هدفا، خلال مرحلة المجموعات، تلاه ثانيا كل من الهلال السعودي، وسباهان الإيراني بـ 16 هدفا.

وتصدر لاعب العين لابا كودجو قائمة هدافي الفريق حتى الآن في مرحلة المجموعات، بـ6 أهداف، تلاه ثانيا سفيان رحيمي بـ4 أهداف، ثم اليخاندرو روميرو ( هدفين)، وهدف لكل من كوامي، وعيسى خلفان، وعمر اتزيلي، وخالد البلوشي، وايريك جيسيوس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز