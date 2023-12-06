محمد بن راشد يدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم



دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" بدبي.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " دولة الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهدافا محددة للتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية .. ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسسا متينة لمستقبل صديق للبيئة".

وأضاف سموه: "إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويواكب زيادة الاعتماد على مزيج الطاقة المستدامة والتوسع في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في الدولة ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي .. إن سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا على المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم".

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.

حضر تدشين المرحلة الرابعة من المجمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية والمسؤولين في دبي.



وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند وصوله، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث قدّم لسموه شرحاً حول المشروع، حيث تمتد المرحلة الرابعة من المجمع على مساحة إجمالية تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا (heliostats) التي تتبع حركة الشمس.





320 ألف مسكن.



ويُعّد المُستقبِل الشمسي أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية. ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر المتواجد داخل هذه الأنابيب.



وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.

وأكد معالي سعيد الطاير أن المشروع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة بشكل راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بجعل دولة الإمارات في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، وأنها حققت بالفعل الأهداف المرحلية لهذه الإستراتيجية في وقت قياسي.

ولفت إلى أن مشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ صرح عالمي يتفوق على مثيلاته في العالم، مؤكداً أن المشروع العملاق لم يكن ليتحقق لولا دعم وتوجيهات سموه بتنفيذه وفق أعلى مستويات الكفاءة والأداء، حيث يتضمن المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة وأكبر قدرة لتخزين الطاقة الحرارية في موقع واحد على مستوى العالم، كما يتميز بأعلى كفاءة وأدنى كلفة ممكنة لإنتاج الطاقة المتجددة على مدار الساعة.

ونوه إلى أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، أسهمت في تحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر ونموذج يحتذى به على مستوى العالم في التحول المستدام إلى الطاقة النظيفة من خلال إستراتيجيات ومشاريع رائدة مع التركيز على البحوث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة. وقد نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة في الحصول على أدنى الأسعار العالمية وأصبحت دبي معياراً لأسعار مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقال " إن مجمع بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يدعم جهود الإمارات التي تعد من أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، وتستضيف حالياً أكبر مؤتمر عالمي للمناخ (COP28) في مدينة "إكسبو دبي"، ما يؤكد التزام الدولة الراسخ بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة. وتشكل مشاريع المجمع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,627 ميجاوات، أهم الأسس لتحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050".

وأشار معالي سعيد الطاير إلى جهود شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ هذا المشروع الرائد وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أكثر التقنيات تطوراً على مستوى العالم، حيث أسست الهيئة مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" السعودية شركة "نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" الصيني 24%.

مستقبل مستدام .

من جهته قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" : " إن دبي تمهد الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ويمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر " cop28" دليلاً ملموساً على التزامنا بإستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلامةً بارزةً على ما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي من نجاحٍ نفخر بأن نكون جزءاً منه، ضمن شراكتنا طويلة الأمد التي بدأناها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وصولاً إلى افتتاح المرحلة الرابعة التي نشهدها اليوم في مشروع نور للطاقة 1".

وأضاف أبونيان: " نفتخر بمساهمتنا في تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة بالتعاون مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويؤكد دورنا الرئيسي والبنّاء من خلال المشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات، حجم الجهود والخبرات والقدرات المالية لكل من شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي وصندوق طريق الحرير".

وقال " لقد تمكنا معاً من وضع مقاييس جديدة في توليد الطاقة الشمسية المركزة من خلال استخدام آخر ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا في هذا المشروع، كتقنية البرج الشمسي المركزي وألواح القطع المكافئ التي تعمل بالطاقة الشمسية المركزة لإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم، إلى جانب تعزيز قدرة المحطة بالألواح الكهروضوئية لإنتاج 950 ميجاوات؛ وهو المشروع الوحيد الذي يضم كل هذه التقنيات في موقع واحد وبأكبر سعة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم".



تعاون وابتكار.



بدورها، قالت زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير: " من خلال التعاون والابتكار، نمهد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح نور للطاقة 1، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة".

وأضافت: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الضخم بين "هيئة كهرباء ومياه دبي"، و"أكوا باور"، لنضع معاً معيارًا جديدًا للابتكار والاستدامة. يمثل هذا الإنجاز علامةً بارزةً في تطوير الطاقة المستدامة في المنطقة، ويؤكد الالتزام بتعزيز حلول الطاقة النظيفة على نطاق عالمي. إنَّ الإنجاز الناجح لهذا المشروع هو شهادة على تفاني وخبرة جميع الشركاء، إذ يُشكل هذا المشروع سابقة جديرة بالثناء للمبادرات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة".

ثلاث تقنيات مشتركة.

تستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها)، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.



ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا العاكسة(heliostats)

التي تتبع حركة الشمس. ويعمل المُستقبِل الشمسي في أعلى البرج على تحويل أشعة الشمس الى طاقة حرارية، ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر المتواجد داخل هذه الأنابيب.





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