"محظوظ سبت الملايين" يتوج ثلاثة فائزين في "سحب القرعة الثلاثي" بـ 100 ألف درهم لكل منهم ضمن السحوبات رقم 157

(MENAFN
- Ewings) 6 ديسمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: "محظوظ سبت الملايين"، السحب الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شهدت سحوباته رقم 157 التي أقيمت ليلة السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 تسجيل أكبر عدد من الفائزين في سحب واحد حتى اليوم، أعلن عن تتويج ثلاثة فائزين بجائزة "سحب القرعة الثلاثي" اذ حصل كل منهم على مبلغ 100 ألف درهم. على الرغم من انحدارهم من أرجاء مختلفة من العالم، إلا أن ما يجمع الفائزين الثلاثة هي الفرحة بتحقيق هذا الفوز الكبير، لا سيما أنه قد تزامن ايضاً مع مناسبة سارة وهي الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات.
الفائزة الأولى ضمن سحب القرعة الثلاثي المضمون هي تشانيكارن، وهي مصممة داخلية أمريكية من أصول تايلاندية، لم يمر على انتقالها إلى دبي سوى بضعة أشهر حيث حطت رحالها فيها في أبريل 2023 للعمل، وبدأت مشاركتها في "محظوظ" بانتظام منذ أغسطس 2023 بعد أن تعرفت على الفرص الواعدة التي يقدمها محظوظ والكفيلة بتغيير حياتها للأفضل، عن طريق أحد الاصدقاء.
كانت سعادة تشانيكارن البالغة من العمر 45 عاماً لا توصف حين اكتشفت فوزها عندما دخلت إلى حسابها في التطبيق لتقوم بعملية شراء ثانية في صبيحة يوم الاحد لتكتشف أن الحظ قد دق على بابها وأنها قد فازت بـ 100 ألف درهم ليلة السبت. وقد اعتبرت هذا الفوز بمثابة هدية عيد ميلاد متأخرة لها. وفي حين لم تقرر بعد كيفية استثمار مبلغ الجائزة، الا انها تنوي أخذ والدتها في رحلة الى أوروبا للسياحة.
أما الفائز الثاني فهو ميناكشيسوندارام، مدير حسابات هندي الجنسية يبلغ من العمر 55 عاماً، وهو يعيش برفقة زوجته وابنه البالغ من العمر 25 عاماً في دبي منذ عقدين من الزمن، ويستمتع بقضاء وقت فراغه في مشاهدة الأفلام والانطلاق في مغامرات لاستكشاف البرية. كان مينا قد سبق له الفوز بمبالغ أصغر مع "محظوظ"، غير أن مثابرته في المشاركة منذ إطلاق السحب قد آتت ثمارها أخيراً ليفوز الآن بـ 100 ألف درهم. يعتزم مينا تخصيص جزء من مبلغ الجائزة لتعليم ابنه وجزء آخر للعمل الخيري، وقد صرح بأن هذا الفوز قد جدد ثقته بمحظوظ وبأنه منصة حقيقية لتحقيق الأحلام.
كانت الجائزة الثالثة من نصيب سيد، باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 28 عاماً ويعمل في دبي في خدمة صف السيارات. شعر سيد بسعادة غامرة بينما كان يتابع السحب المباشر مع أحد أصدقائه ليتفاجأ برقم هوية السحب الخاصة به يتألق على الشاشة. كان أول ما قام به بعد تأكده من فوزه هو مشاركة الأخبار السارة، وهو يعتزم تحقيق حلمه المتمثل في بدء مشروع كافتيريا في باكستان. وبالنسبة له فإن لهذا الفوز مذاقاً خاصاً، فعلى الرغم من مشاركته في سحوبات أخرى، إلى أنه تمكن من تحقيق أول فوز كبير كفيل بتغيير حياته بين عشية وضحاها مع "محظوظ سبت الملايين".
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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