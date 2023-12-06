«سيريوس العالمية القابضة» تدعم التحول الرقمي وتعزز الابتكار التكنولوجي في دولة فيتنام

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 06 ديسمبر 2023: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها وبشكل رسمي على مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للتحول الرقمي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، لاستكشاف فرص التحول الرقمي والعمل على استثمارها. وتؤكد هذه المذكرة توجه الطرفين والتزامهما بالعمل نحو دفع عجلة التقدم التكنولوجي والرقمنة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لتحقيق المصلحة المتبادلة وتطوير التعاون المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال حفل أقيم في 2 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات، إلى بناء منصة للحوار المشترك وتقييم مجالات التعاون الثنائي المحتملة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تطوير نماذجاً تجارية وتقنية عالية الكفاءة والجودة لتقديم خدمات حكومية مميزة في العديد من المجالات، بما فيها البلوك تشين الوطنية والتوأمة الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات مشاركة المواطنين وتفاعلهم والارتقاء بنظام الرعاية الصحية.
وقال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "يأتي هذا التعاون المشترك ليؤكد التزامنا الثابت بتعزيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التغيير الإيجابي، واستكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو والتطوير في المشهد الرقمي في دولة فيتنام."
"سيريوس العالمية القابضة" هي شركة متخصصة في مجالات التحول الرقمي، تُسخّر إمكانات التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق التقدم الذي يضع الإنسان في محور الاهتمام. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيسها لشركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
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