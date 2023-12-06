الأمم المتحدة تحذر من جرائم وحشية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك خطرًا كبيرًا من "ارتكاب جرائم وحشية في غزة"، وحث الجانبين على الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف للصحفيين في جنيف "رفاقي في حقوق الإنسان يصفون الوضع بأنه كارثي. في هذه الظروف ثمة خطر كبير من وقوع أعمال وحشية".
وتابع "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على نحو عاجل من جانب الطرفين المعنيين وكافة الدول خاصة التي لديها التأثير للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم".
MENAFN06122023000205011050ID1107546605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.