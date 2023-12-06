الأمم المتحدة تحذر من جرائم وحشية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك خطرًا كبيرًا من "ارتكاب جرائم وحشية في غزة"، وحث الجانبين على الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وأضاف للصحفيين في جنيف "رفاقي في حقوق الإنسان يصفون الوضع بأنه كارثي. في هذه الظروف ثمة خطر كبير من وقوع أعمال وحشية".

وتابع "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على نحو عاجل من جانب الطرفين المعنيين وكافة الدول خاصة التي لديها التأثير للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم".