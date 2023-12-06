قناة عبرية: مخاوف في إسرائيل من تهريب الأسرى إلى مصر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت قناة "مكان 13" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يكثف من طلعات الاستكشاف والمراقبة على طول الحدود بن مصر وقطاع غزة من أجل "منع تهريب الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس إلى مصر".

وأكدت القناة العبرية أن الجيش يتعقب الأنفاق التي أقيمت حول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، "لمنع كبار مسؤولي حماس من الهروب إلى مصر أو تهريب الرهائن الإسرائيليين".

ووفقا لمصادر تحدثت لقناة الأخبار الإسرائيلية فإن هناك "مخاوف من أن يهرب كبار مسؤولي حماس عبر الأنفاق في منطقة رفح إلى سيناء مع الرهائن، ويصلوا إلى بلد يقبلهم، مثل إيران أو لبنان".

وأشارت القناة العبرية إلى أن القتال في هذه المنطقة يختلف عن المعارك في شمال قطاع غزة، فهناك مناطق زراعية أكثر وكثافة بناء أقل، وأنه تجري حاليا معارك عنيفة في شمال قطاع غزة، لافتة إلى أنه يوم أمس الثلاثاء، قتل سبعة جنود في معارك الشجاعية وجباليا.



