معرض القاهرة الدولي للأخشاب ينطلق غداُ ويستمر حتى 10 ديسمبر الجاري

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- Strategic) جمهورية مصر العربية، القاهرة، 6 ديسمبر 2023: تنطلق يوم غد الخميس فعاليات الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب الذي تنظمه شركة الإستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، على مدار 4 أيام حتى 10 من ديسمبر الجاري، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.
يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب في منطقة شمال أفريقيا، ويضم أجنحة عرض دولية من مختلف دول العالم ومنها الصين والهند وإيطاليا وتركيا وفرنسا وروسيا، تطرح أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات التكنولوجية والمنتجات الخشبية لتلبية متطلبات أكثر من 9000 زائر هذا العام.
يوفر معرض القاهرة الدولي للأخشاب فرصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم، لعرض أفضل منتجات ماكينات صناعة الأخشاب والأدوات الخشبية وإكسسوارات الأثاث وأحدث التقنيات في القطاع، إلى جانب إقامة صلات وشراكات مع أفضل المشترين والتجار والمستثمرين.
يجمع المعرض موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء لتبادل المعرفة والخبرات وإبرام شراكات رئيسة من شأنها أن تؤدي إلى علاقات تجارية طويلة الأمد وقوية، ما يسهم في خلق فرص استثمارية ودفع عجلة نمو الصناعة.
جدير بالذكر أنه يتم بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لعرض آخر التطورات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية، ويعد منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في عالم الزجاج.
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