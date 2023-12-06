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مباراة مجنونة.. رأسية قاتلة تؤمن صدارة آرسنال أمام لوتون

12/6/2023 7:20:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لجولة جديدة، بفوزه القاتل، على مضيفه لوتون تاون (4-3) الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة عشرة.
وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).
وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.
ولم يتمكن آرسنال من إيجاد إيقاعه في ربع الساعة الأول من اللقاء، الذي لم يشهد أي تسديدة على المرميين، في وقت شدد فيه لوتون دفاعه، معتمدا على الهجمات المرتدة.
وانتظر آرسنال حتى الدقيقة 20 بتشكيل الخطورة الأولى على مرمى مضيفه، وهو ما أسفر عن هدف، عندما نفذ جيسوس رمية تماس سريعة، لتصل الكرة إلى بوكايو ساكا، الذي مرره أرضية أمام المرمى ناحية مارتينيلي، فتابعها الجناح البرازيلي زاحفة في الشباك.
وسيطر الحارس كامينسكي على تسديدة جيسوس بسهولة في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقة واحدة، عادل لوتون النتيجة، عندما نفذ ألفي دوتي، ركلة ركنية، ارتقى لها أوشو ووضعها رأسية في الشباك.
ومرة أخرى، هدد جيسوس مرمى لوتون بمحاولة من زاوية ضيقة، أبعدها كامينسكي في الدقيقة 27، وعاد الحارس لينقذ مرمى لوتون، من كرة مارتينيلي إثر تمريرة من جيسوس في الدقيقة 31.
وتألق كامينسكي في إبعاد تسديدة ساكا المقوسة في الدقيقة 41، قبل أن يتمكن آرسنال من استعادة تقدمه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما رفع الظهير الأيمن بن وايت كرة عرضية، ليرتقي لها المندفع جيسوس، ويدكها برأسه في الشباك.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أبعد مدافع آرسنال ويليام صاليبا ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى مينجي لاعب لوتون الذي أطلق تسديدة أوقفها الحارس دافيد رايا.
وبعد مرور 4 دقائق على الشوط الثاني، تمكن لوتون من معادلة النتيجة مجددا، من ركلة حرة نقذها المتخصص دوتي، وأساء الحارس رايا تقديرها، ليرتقي لها المهاجم أديبايو ويتابعها برأسه في الشباك.
وأرسل أوديجارد عرضية ارتقى لها هافيرتز دون أن يتمكن من توجيه رأسيته نحو المرمى في الدقيقة 55، وبعدها بدقيقتين استطاع لوتون التقدم لأول مرة في اللقاء، عندما حصل باركلي على الكرة من أندروس تاونسند، ليسددها أرضية، مرت من تحت جسد رايا لتسكن المرمى.
لكن آرسنال لم ينتظر سريعا حتى يعادل الكفة، حيث مرر جيسوس كرة ماكرة، واجه بها هافيرتز الحارس، ليضعها بهدوء في المرمى بالدقيقة 60.
ودخل كل من أولكسندر زينتشينكو ولياندرو تروسارد مكان جاكوب كيويور ومارتينيلي، وضغط آرسنال بقوة دون أن يتمكن من صنع الفرص حتى الدقيقة 78، عندما وجّه أوديجارد تسديدة تصدى لها الحارس كامينسكي.
وأهدر آرسنال فرصة خطيرة في الدقيقة 80، عندما شق ساكا طريقة بين اثنين من مدافعي لوتون، قبل التمرير إلى تروسارد الذي سدد مباشرة فوق المرمى.
وحاول آرسنال ما بوسعه للتقدم في الدقائق الأخيرة، ورفع زينتسينكو كرة من الناحية اليسرى، ارتقى لها هافيرتز وسددا رأسية فوق المرمى بالدقيقة 87.
وعندما كان الحكم يقترب من إطلاق صافرة النهاية، رفع أوديجارد كرة عرضية من الناحية اليسرى، على رأس رايس الذي أودعها الشباك وسط ذهول جمهور أصحاب الأرض.

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