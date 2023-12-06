الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات تي 90 إم المطورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسلت دفعة جديدة من دبابات "تي -90 إم، بروريف" المطورة إلى القوات الروسية.وتم تسليم تشكيلي الدبابات والمشاة الميكانيكية التابعين للمنطقة المركزية العسكرية في الجيش الروسي دفعة من دبابات تي -90 إم، بروريف" المطورة، تضم 15 دبابة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، وقالت الوزارة إنه تم تسليم إضافة إلى ذلك، 100 عربة "بي إم بي – 2" بمختلف أنواعها ودبابات "تي – 72 بي 3"و، أوضحت أن العدد الإجمالي للمعدات الحربية والخاصة التي وصلت في نوفمبر الماضي، إلى المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، بلغ 700 قطعة.

يذكر أن "تي -90 إم" هي دبابة تتميز بارتفاع منخفض. وفي الجزء الأمامي لجسمها وبرجها دروع أمامية متعددة الطبقات، ما يعادل مترا واحدا من الدروع الوحيدة الطبقة. وإلى جانب الدروع الكلاسيكية تم تزويد الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية والخارجية. وتستخدم عناصر من الوقاية الدينامية كذلك لحماية قسم الحركة في الدبابة.