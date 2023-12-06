الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات تي 90 إم المطورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسلت دفعة جديدة من دبابات "تي -90 إم، بروريف" المطورة إلى القوات الروسية.
وتم تسليم تشكيلي الدبابات والمشاة الميكانيكية التابعين للمنطقة المركزية العسكرية في الجيش الروسي دفعة من دبابات تي -90 إم، بروريف" المطورة، تضم 15 دبابة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، وقالت الوزارة إنه تم تسليم إضافة إلى ذلك، 100 عربة "بي إم بي – 2" بمختلف أنواعها ودبابات "تي – 72 بي 3"و، أوضحت أن العدد الإجمالي للمعدات الحربية والخاصة التي وصلت في نوفمبر الماضي، إلى المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، بلغ 700 قطعة.
يذكر أن "تي -90 إم" هي دبابة تتميز بارتفاع منخفض. وفي الجزء الأمامي لجسمها وبرجها دروع أمامية متعددة الطبقات، ما يعادل مترا واحدا من الدروع الوحيدة الطبقة. وإلى جانب الدروع الكلاسيكية تم تزويد الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية والخارجية. وتستخدم عناصر من الوقاية الدينامية كذلك لحماية قسم الحركة في الدبابة.
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