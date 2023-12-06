مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023، حيث تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي وتشهد لقاءات اليوم قمة تجمع مانشستر يونايتد تشيلسي وأيضًا أستون فيلا ضد مان سيتي، والنجم محمد صلاح سيكون في رحلة مع ليفربول لمواجهة شيفيلد خارج ملعبه، وفي الدوري المصري ستقام مباراة وحيدة بين المقاولون العرب ضد الداخلية في الثامنة مساء اليوم.مباريات الدوري المصري اليوم8:00 المقاولون العرب ضد الداخلية على قناة أون تايم سبورتس



مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

10:30 شيفيلد يونايتد ضد ليفربول على قناة beIN Sports HD 3

10:30 فولهام ضد نوتينجهام فورست

10:30 برايتون ضد برينتفورد

10:30 كريستال بالاس ضد بورنموث

11:15 أستون فيلا ضد مانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 2

11:15 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1

مباريات كأس ألمانيا اليوم

8:00 ساربروكن ضد آينتراخت فرانكفورت على قناة Dubai Sports 2 HD

8:00 باير ليفركوزن ضد بادربورن

10:45 شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند

10:45 هيرتا برلين ضد هامبورج

مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

3:00 هانوي إف سي – فيتنام ضد اوراوا ريد دياموندز - اليابان

3:00 ووهان ثرى تاونس – الصين ضد بوهانج ستيلرز - كوريا الجنوبية

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

11:00 مارسيليا ضد ليون على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري المغربي اليوم

8:00 الوداد الرياضي ضد مولودية وجدة

مباريات كأس إيطاليا اليوم

11:00 فيورنتينا ضد بارما على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم

2:00 يسلانو ديبورتيفو ضد رايو فاليكانو

2:00 انتيكيرا ضد هويسكا

2:00 الاتحاد الرياضي بارباسترو ضد ألميريا

6:00 اندراكس ضد ريال سوسييداد

7:00 مالاجا ضد إلدينسي

9:00 فالا دي ايجويس ضد ريال مايوركا

9:00 فيلانوفينسي ضد ريال بيتيس

9:00 ليفانتي ضد أموريبيتا

11:00 أتلتيكو أستورجا ضد إشبيلية

11:00 توديلانو ضد لاس بالماس

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة